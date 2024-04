Denunciata la ragazza di 25 anni che ieri ha accoltellato una donna di 48 anni. Le due donne avevano litigato, per questioni condominiali (sono vicine di casa), poi la 25enne ha colpito con un fendente la 48enne alla schiena. La donna ferita è stata portata all’ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non sono gravi. Ha riportato una prognosi di 20 giorni ed è ancora ricoverata. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 di ieri in piazza Delle Vele a Porto Recanati. La 25enne, italiana, ha ferito l’altra donna, 48enne brasiliana, sotto gli occhi dei passanti. Il 118 ha trasportato in ospedale la donna ferita mentre la ragazza si è allontanata su di un monopattino. I carabinieri hanno poi rintracciato la ragazza e l’hanno portata in caserma. La giovane è stata poi denunciata per lesioni personali e porto di coltello. L’arma non è stata trovata.

(redazione CM)