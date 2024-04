di Gianluca Ginella

Ferisce con un fendente alla schiena una donna di 48 anni, poi fugge in monopattino. Rintracciata dai carabinieri una ragazza di 25 anni, italiana, che in serata è stata portata in caserma per ricostruire l’accaduto. I fatti sono avvenuti a Porto Recanati intorno alle 15 di oggi. A quell’ora una donna di 48 anni, brasiliana, residente a Recanati, si trovava con la 25enne in piazzale Delle Vele. Tra le due donne sarebbe nata una discussione e poi la 25enne avrebbe colpito alla schiena l’altra donna. Non è chiaro se con un coltello o con un altro oggetto contundente. In base agli accertamenti si sarebbe trattato di un unico fendente. Il fatto è avvenuto davanti ai passanti. La 25enne è poi fuggita via con un monopattino. La 48enne è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso di Civitanova. Le condizioni della donna non sono gravi e non è in pericolo di vita. Per ricostruire cosa sia accaduto questo pomeriggio nella zona del lungomare di Porto Recanati sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova che hanno dato il via alle indagini, con il coordinamento del pm Claudio Rastrelli. Per prima cosa i militari hanno cercato di identificare la donna che era fuggita. Sarebbe così emerso che tra lei e la donna ferita c’erano stati dei dissapori risalenti nel tempo. I motivi di questi dissapori sono al vaglio dei carabinieri. I militari sono poi riusciti a rintracciare la ragazza, che è stata portata in caserma per ricostruire quanto accaduto. Tra gli accertamenti c’è anche quello sull’oggetto usato per ferire la 48enne che al momento non sarebbe stato trovato.

(Ultimo aggiornamento alle 20,45)