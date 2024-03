Un bagno di folla ha accompagnato la tradizionale processione del Venerdì santo a Macerata, con in testa il vescovo Nazzareno Marconi. Tradizionale nella forma ma nuova nel tracciato: se lo scorso anno si colse l’occasione della riapertura della cattedrale di San Giovanni per partire da piazza Vittorio Veneto, quest’anno i lavori che stanno interessando lo slargo, hanno consigliato di usare il sagrato della chiesa di San Paolo come punto di ritrovo.

Partenza dunque da piazza della Libertà per poi proseguire in via Don Minzoni, Rampa Zara, viale Leopardi e risalire dalla chiesa di San Giorgio, via Crescimbeni, corso della Repubblica e di nuovo in piazza della Libertà.

Imprevisto all’altezza della chiesa di San Filippo, all’inizio di corso della Repubblica, dove la corona sul baldacchino della bara del Cristo si è impigliata in un cavo della luce. Mentre il corteo dei figuranti era prossimo all’arrivo in piazza, in diversi – tra cui anche il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Andrea Marchiori – si sono adoperati per trovare una soluzione: dopo diversi tentativi il baldacchino è stato liberato utilizzando due bastoni da tende di un ristorante.

(foto di Fabio Falcioni)