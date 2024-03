Un romanzo che racconta la storia di Iride, arrivata a esibirsi a Nacona, città di mare afflitta da una sorta di maledizione, quella del nero di seppia che genera in chi lo mangia un malessere atavico. Domani alle 18 da Spulla (via Armaroli, 54 Macerata) Marco Benedettelli, giornalista e scrittore, presenta “Nero di Seppia” edizioni Affiori/Perrone), suo terzo libro. A moderare l’incontro è Fabio Camilletti, professore di letteratura italiana alla University of Warwick.

Iride, la protagonista del romanzo, è una performer che abbandona il suo palco e si unisce a una schiera di personaggi di confine, sbandati ai margini della città, il Guardiano, Gino, Andreina e La Chiromante e tutta una combriccola di “miserabili” amici. Gli incontri iniziano Iride ai misteri e ai traumi che affiorano dal passato di Nacona e ai pericoli che su essa si profilano. C’è chi trama per devastanti trasformazioni urbanistiche. Il viaggio, sopra e sotto la città, tra strade e cunicoli, grotte e scogliere, porta la giovane performer a incrociare macchine fantastiche, sogni, ombre di ogni tipo, dame bianche e desideri sepolti, in una parabola di liberazione.