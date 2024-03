Più parcheggi a disposizione rispetto allo scorso anno, la pro loco di Civitanova Alta riconfermata ai “fornelli” e sul fronte sicurezza e viabilità la Protezione civile sarà affiancata per la prima volta dall’Associazione carabinieri in congedo.

La macchina organizzativa per la corsa dei quartieri di Citanò, in programma dal 24 al 26 maggio, procede spedita e ieri a Palazzo Sforza si è tenuto un altro incontro, dopo quello con le associazioni di volontariato, convocato dal consigliere comunale Pierpaolo Turchi, coordinatore dell’evento. Presenti gli assessori allo sport Claudio Morresi e alla mobilità Roberta Belletti, la coordinatrice della protezione civile Silvia Del Medico affiancata da Aurelio del Medico, Aldo Foresi Presidente della pro loco di Civitanova Alta accompagnato da Angelo Masullo e Olindo Iualè in rappresentanza dell’associazione carabinieri in congedo. «Ringrazio a nome mio e di tutta l’amministrazione la pro loco, la protezione civile e i carabinieri in congedo – ha detto il consigliere Turchi –. Stiamo registrando una grande disponibilità su tutti i fronti. Da ogni quartiere arrivano proposte, nuove adesioni, voglia di fare e farlo bene. Si stanno mobilitando veramente tante persone che voglio ringraziare sin da ora per il tempo e l’entusiasmo che metteranno a disposizione di questo evento». Primo punto, la rinnovata collaborazione con la pro loco di Civitanova Alta. Si potrà mangiare sotto la struttura coperta e quanto prima renderà noto il menù. Sul fronte viabilità e sicurezza, invece, l’ippodromo Mori metterà a disposizione un nuovo parcheggio, sarà installata apposita segnaletica lungo la strada e la protezione civile che quest’anno sarà affiancata anche dai carabinieri in congedo servirà a smistare il traffico. «Lo scorso anno fu un successo strepitoso – conclude il consigliere Turchi – con oltre 3 mila persone presenti all’ ippodromo, quindi è quando mai necessario farsi trovare pronti anche da questo punto di vista».