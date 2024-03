Sono 16 le eccellenze marchigiane che hanno ricevuto l’encomio del consiglio regionale per il contributo offerto in termini di presenza e permanenza sul territorio, lustro e prestigio alla comunità regionale, benessere e stabilità economica a collaboratori e loro famiglie. Tra questi, sette i maceratesi premiati: Fabiano Gobbi, dell’azienda mobiliera Gobbi di Tolentino; Marco Ragni della Fatar srl di Recanati; Bruno Tanoni della Fbt Elettronica di Recanati; Gaetano Maccari del Gruppo Entroterra spa – Pasta di Camerino; Mario Marinelli della Rhutten srl di Caldarola; Alessio Miliani di Terra e Sole di Montecassiano; Enrico Vissani della Vissani macchine di Tolentino.

La cerimonia di consegna della benemerenza del Consiglio regionale si è svolta a Palazzo delle Marche dove sono intervenuti gli imprenditori premiati, accompagnati dalle loro famiglie, in molti casi parte integrante dell’organigramma aziendale, autorità e rappresentanti delle amministrazioni comunali dove hanno sede le aziende. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, portando il saluto del presidente Dino Latini, si è rivolto alla platea di imprenditori definendoli «persone abituate a tradurre idee in fatti concreti. Ho sempre amato il mondo che rappresentate – ha detto Pasqui – un mondo che sa ben coniugare capacità artigianali e innovazione». Il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini, ha portato il saluto del presidente Acquaroli e della giunta, esprimendo «gratitudine agli imprenditori per il loro merito sociale, testimoni di gusto, bellezza e innovazione». Per il consigliere Carlo Ciccioli le piccole e medie imprese marchigiane rappresentano «l’elemento essenziale per garantire benessere e coesione sociale di una comunità e di un territorio». Dello stesso avviso il consigliere Renzo Marinelli che ha parlato di «giornata importante che va nella direzione del riconoscimento e della valorizzazione del nostro tessuto imprenditoriale».

Gli altri imprenditori premiati sono: Filippo Sorcinelli di Alter duo srl di Mondolfo; Federico Crognaletti delle Autolinee Crognaletti di Jesi; Emiliano Baldi di Baldi Carni di Jesi; Eleonora Brocanelli di Brocanelli srl di Serra de’ Conti; Silvano Sassetti del calzaturificio Silvano Sassetti di Monte San Pietrangeli; Carlo Garofoli della casa vinicola Garofoli di Loreto; Mara Cesauri della Marester Style di Sassoferrato; Massimiliano Mattoli della Mattoli srl di Jesi; Giuseppe Casali della Pigini group di Loreto.

Dopo gli interventi degli imprenditori che hanno raccontato la storia e il presente della loro azienda, si è svolta la cerimonia di consegna degli encomi del Consiglio regionale. Presenti anche Luca Talevi (presidente del Crel Marche), Maurizio Greci (sindaco di Sassoferrato); Antonio Bravi (sindaco di Recanati); Giovanni Ciarlantini (consigliere comunale Caldarola); Nazzareno Pighetti (vicesindaco di Loreto); Flavia Tombetti (assessore del Comune di Tolentino).