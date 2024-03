Fratellanza tra Fiuminata e Civitavecchia nel nome della transumanza. Dopo un accordo preliminare dello scorso luglio tra i sindaci di Fiuminata Vincenzo Felicioli e quello di Civitavecchia Ernesto Tedesco, la cerimonia con le rispettive firme, si terrà nella mattina del 4 aprile, proprio nella città laziale.

Il comune denominatore che le unisce da secoli è appunto la transumanza, con migliaia di ovini dei pascoli montani degli Appennini marchigiani (Fiuminata, nell’alta valle del Potenza) che si spostavano in inverno nei pascoli delle pianure laziali (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere) e viceversa in estate avveniva il percorso inverso. La transumanza, come pratica antica di allevamento divenuta nel 2019 patrimonio internazionale dell’umanità e dell’Unesco, avveniva lungo i “tratturi”, che erano piste (terrose o pietrose) che si formavano per effetto dei periodici e secolari spostamenti dei greggi per lo sverno. Gli obiettivi di questo patto concordato tra il piccolo borgo marchigiano e la cittadina dell’alto Lazio, sono quello di sostenere la ricerca di questi percorsi millenari e promuovere tutta la cultura ambientale, gastronomica e turistica dei rispettivi territori. E in questo senso è prevista una cerimonia di scambio culturale a Fiuminata per la prossima estate.

Promotore dell’iniziativa è stato Bruno Romagnoli, nato nel 1935 a Differdange (Lussemburgo), dove la famiglia originaria di Fiuminata, era immigrata negli anni ’20 come tante altre, dopo il ritorno nelle Marche a causa della guerra, è stato testimone sin dall’adolescenza del fenomeno della transumanza ed ha voluto con questo atto tramandare ai posteri questa esperienza.