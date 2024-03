Chiusura “col botto”, come si usa dire in questi casi, per la rassegna teatrale “Comedy Show Marche Tour 2024” organizzata dalla Lc Eventi di Luca Ciarpella.

Dopo aver ospitato due mostri sacri della comicità nazionale come Stefano Chiodaroli e Max Cavallari, arriva Luca Lombardo, in arte Poubelle, conosciuto in tutto il mondo come l’erede della grande scuola del trasformismo italiano, da Fregoli a Arturo Brachetti. La formula della manifestazione non cambia. Tre teatri marchigiani in tre giorni consecutivi.

Si inizia giovedì 4 aprile al Cine-Teatro Astra di Castelfidardo, per poi continuare venerdì 5 aprile al Teatro La Perla di Montegranaro e concludere al teatro Don Bosco di Tolentino sabato 6 aprile. L’inizio degli spettacoli è fissato sempre per le 21,15.

CHI E’ LUCA LOMBARDO (POUBELLE) – Napoletano di nascita e di spirito, Luca è un mago, clown e trasformista italiano. Nel 2004, dopo aver visto a teatro Arturo Brachetti, decide di dedicarsi al trasformismo e porta in scena Poubelle , spettacolo scritto insieme al regista Augusto Fornari che ne ha curato anche l’allestimento. Per la sua abilità e unicità, Poubelle è stato selezionato per la trasmissione tv “LoL Talent Show” di Amazon Prime Video in seguito alla quale la sua esibizione, premiata con un “Golden Buzz”, ha ottenuto in pochi giorni oltre un milione di visualizzazioni sui social media. Questo spettacolo, dove Luca rappresenta fino a 40 personaggi diversi, è stato presentato in oltre 12 nazioni nel mondo ed arriva per la prima volta nelle Marche.

