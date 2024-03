Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’ex scuola di Sant’Egidio a Montecassiano. Gli interventi che hanno interessato la struttura che attualmente ospita l’Acli e l’associazione Aeronautica, per un importo complessivo di 70mila euro.

Hanno riguardato la sostituzione degli infissi (porte e finestre), lavori di isolamento tramite la sostituzione del controsoffitto nelle stanze principali e lavori sull’impianto di riscaldamento tramite l’applicazione di valvole termostatiche per tutti i radiatori esistenti. Negli anni passati il finanziamento ministeriale per interventi di messa in sicurezza o di efficientamento energetico era stato così utilizzato: 70mila euro all’ex scuola di Vissani per il tetto, 140mila euro al campo Camillo Ferri nel Capoluogo, 70mila euro per la scuola media e per l’anno in corso 70mila euro sono stati destinati alla palestra di Sambucheto. «Ogni anno – sottolinea il sindaco Leonardo Catena – abbiamo destinato le somme assegnate dal Ministero per provvedere ad importanti interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza. Quest’anno i lavori interesseranno la palestra di Sambucheto».