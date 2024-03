Oggi, nel giorno del suo 60° compleanno, lascia il servizio attivo, dopo quasi 38 anni, il luogotenente dei carabinieri Enrico Vivani, del Nucleo informativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Macerata. Il luogotenente Vivani si è arruolato nell’Arma nel settembre 1986, quindi dopo il biennio formativo nell’allora Scuola sottufficiali carabinieri di Velletri e Vicenza, è stato destinato in Sardegna dove ha prestato servizio nelle stazioni di Sadali (NU) e Oniferi (NU). Dal 1990 al 1994 è stato comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu (NU). Nel successivo quadriennio ha ricoperto l’incarico di comandante della stazione di Campotosto (AQ) per poi tornare nel 1998 nelle Marche, sua regione di origine, con l’incarico di addetto alla stazione di Ancona. Nel luglio 2020 è stato trasferito al Nucleo informativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Macerata, dove «si è distinto per professionalità, dedizione ed impegno – dicono i suoi superiori – rappresentando un punto di riferimento per i colleghi dei reparti presenti sul territorio ed un valido collaboratore. Al luogotenente Vivani, silenzioso e laborioso, sono rivolti l’affetto e la gratitudine di tutta l’Arma dei carabinieri della provincia di Macerata, con i migliori auguri per il nuovo capitolo della propria vita».