La Proloco di Cessapalombo ha reso omaggio stamattina alle vittime dell’eccidio di Montalto, avvenuto il 22 marzo 1944, commemorando l’ottantesimo anniversario di quella tragedia che segnò profondamente la comunità locale. Ventisette giovani persero la vita in quel tragico evento e la loro memoria è stata onorata con un gesto di significativa importanza. Un nuovo pino, simbolo di speranza e resilienza, è stato infatti inaugurato nel cuore di Cessapalombo.

La pianta rappresenta la memoria indelebile dei giovani che furono vittime innocenti di un periodo buio della storia. Oltre alla Proloco, le amministrazioni comunali di Cessapalombo, Tolentino e Caldarola, il maggiore della stazione di Tolentino Giulia Maggi ed i carabinieri della stazione di San Ginesio, numerosi cittadini hanno partecipato all’evento, testimoniando così l’importanza di preservare la memoria storica e di tramandare alle generazioni future il valore della pace e della solidarietà. «L’inaugurazione del pino è stata un momento di profonda riflessione e di unione per la comunità locale, che ha voluto ricordare e onorare coloro che hanno sacrificato le proprie vite per la libertà e la giustizia – fa sapere la Pro Loco – in un mondo dove i ricordi rischiano di sbiadire con il passare del tempo, gesti come l’inaugurazione di questo pino assumono un significato ancora più profondo. Essi ci ricordano che il dovere di commemorare il passato è un impegno collettivo, un ponte tra le generazioni che ci aiuta a non dimenticare le lezioni apprese dalla storia. Il pino, con le sue radici saldamente radicate nel terreno, rappresenta la continuità e la resilienza del popolo di Cessapalombo. Che la sua presenza possa essere un costante monito contro l’oblio e un simbolo di speranza per un futuro di pace e armonia».