“Prevenzione a regola d’arte” è il nome del progetto sviluppato e promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Macerata in collaborazione con l’associazione Praxis. L’iniziativa nasce dalla volontà congiunta di offrire a bambini, ragazzi e famiglie del territorio un percorso insolito e stimolante che unisce lo sviluppo personale alla musica, al teatro e all’arte in generale. “Prevenzione a regola d’arte” è stato promosso e strutturato per coinvolgere diverse fasce d’età attraverso attività mirate e dedicate come il Circus Lab e il corso di educazione all’ascolto.

«Un progetto in cui vengono riconosciuti il valore educativo dell’espressione artistica in tutte le sue forme e la valenza pedagogica di un percorso che mira a completare la formazione degli individui in armonia con sé stessi in maniera creativa ed empatica – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro -. ‘Prevenzione a regola d’arte’ sottolinea l’importanza di integrare la creatività artistica nel processo educativo e formativo delle giovani generazioni e non solo; ancora una volta la sinergia tra istituzioni e associazionismo cittadino mette in luce un lavoro efficace a supporto del benessere dei giovani e meno giovani».

«L’associazione Praxis vuole offrire attività gratuite alla cittadinanza volte alla formazione personale e alla sensibilizzazione su temi di benessere psichico e sociale, come fa ormai da più di 20 anni di attività – ha aggiunto il presidente dell’associazione Paolo Scapellato -. Le espressioni artistiche e creative, come appunto la giocoleria, la musica e l’ironia, sono strumenti preziosissimi per lo sviluppo delle competenze psichiche e sociali».

Circus Lab è un percorso esperienziale strutturato in sei incontri, iniziato il 19 marzo, e dedicato alla classe quarta e quinta dell’Istituto San Giuseppe. Prevede, tramite l’esperto Matteo Pallotto, diplomato alla scuola di circo contemporaneo Flic, il coinvolgimento dei bambini nella conoscenza dell’arte circense, giocoleria e magia.

Il Corso di educazione all’ascolto musicale, aperto a tutti, è un percorso formativo di due ore (con cadenza settimanale) che favorisce l’ascolto attivo della musica, promuove la conoscenza della cultura musicale e sviluppa le competenze personali e professionali. Il corso, che ha preso il via il 9 marzo, è tenuto dal docente Alberto Ricci, musicista, insegnante ed esperto di teoria della musica.

A novembre e dicembre si sono svolti, inoltre, incontri dedicati alla prevenzione per adulti sul tema “Ironia, la psicopedagogia del buon umore”. Gli appuntamenti, tenuti dagli esperti dell’associazione Praxis hanno evidenziato quanto l’ironia sia uno strumento efficace nella crescita dei ragazzi e nella salute mentale degli adulti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0733-234359 o scrivere una mail a segreteria@associazionepraxis.it