Dopo il riposizionamento dei banchi non alimentari avvenuto il mese scorso, da sabato 23 marzo a Recanati anche i banchi alimentari ubicati nella strada trafficata di via C. Battisti, saranno spostati nel centro storico in via Luglio, in continuità con il resto del mercato settimanale, con possibilità di parcheggi gratuiti per tutti durante la mattinata del sabato.

«La collocazione degli operatori in viale Battisti, nata da un’ esigenza temporanea dovuta al Covid, era diventata fuori norma sia per motivi di sicurezza che igienico sanitari – si legge in una nota del Comune -. Una soluzione scaturita a seguito di numerosi incontri dell’Amministrazione con gli ambulanti alimentari e non alimentari e dopo l’attenta esamina delle possibili altre alternative che prevedevano la chiusura al traffico della zona di mercato ma con la conseguente penalizzazione della viabilità in tutta la circonvallazione della città».

«Dopo un lungo percorso arriviamo ad una soluzione finale che garantisce una sistemazione sicura e definitiva al mercato e offre una facile fruibilità dei parcheggi sia agli operatori che ai cittadini -ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Il mercato del sabato è un tradizionale appuntamento della nostra comunità, un’opportunità di shopping e un piacevole momento d’incontro e di relazioni sociali che vogliamo sempre più incentivare».

«Per permettere ai fruitori del mercato di trovare facilmente parcheggio in prossimità dei banchi alimentari l’Amministrazione comunale ha deliberato che da sabato 23 marzo i parcheggi blu, ubicati lungo via C. Battisti lato mare, nel tratto compreso fra via Primo Luglio e via Castelfidardo, saranno gratuiti ogni sabato mattina nella fascia oraria dalle 8 alle 13, con disco orario per un massimo di 45 minuti per permettere il continuo ricambio di auto – prosegue l’Ente -. Un servizio di parcheggi gratuito che aiuterà gli ambulanti e tutte le attività commerciali del centro storico, vista la facilità di arrivare in centro, sia da Porta San Filippo che dall’ascensore di P.le Clementoni. Si ricorda inoltre ai residenti che vorranno trattenersi oltre i 45 minuti gratuiti previsti nelle zone blu che grazie alla tessera gratuita ricaricabile del Parcheggio Centro Città il costo all’interno della struttura sarà solo di 1 centesimo al minuto».

«Lo spostamento dei banchi in centro non è stato un muro contro muro ma la soluzione migliore identificata tra le varie proposte anche dagli operatori sia per lo svolgimento del mercato che per il traffico cittadino – ha affermato il vice sindaco Mirco Scorcelli -. Un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori che con sacrificio si sono già spostati e agli altri che da sabato li raggiungeranno in una posizione migliore e più sicura. Siamo certi che i parcheggi gratuiti messi a disposizione, richiesti anche dagli ambulanti, saranno un incentivo a visitare il mercato e colgo l’occasione per invitare tutti gli espositori vecchi e nuovi ad essere presenti e a portare sempre più i loro prodotti nel nostro tradizionale mercato del sabato».