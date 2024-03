Il Comune di Macerata ha pubblicato un avviso per la vendita, tramite asta pubblica, di varie attrezzature ferrose e differenti modelli di macchinari privi di certificazione Cee che sono stati confiscati in una ex officina. Il prezzo a base d’asta è di 500 euro.

Gli interessati possono prendere visione del materiale fissando un appuntamento da richiedere alla Polizia locale telefonando allo 0733 256346, tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Sempre gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Macerata – Servizio di Polizia locale all’ufficio protocollo in viale Trieste, 24, entro le ore 12 di venerdì 29 marzo, la manifestazione di interesse in un plico sigillato con l’indicazione all’esterno delle generalità del concorrente e la dicitura “Asta vendita lotto attrezzature ferrose”. Il testo integrale dell’avviso di vendita, il modello di domanda di partecipazione e di offerta economica sono disponibili nel sito del Comune www.comune.macerata.it nella sezione Avvisi.