Il prossimo 4 e 5 aprile, al dipartimento di Studi Umanistici dell’università di Macerata, le ricerche di Italianistica digitale saranno al centro di un convegno promosso dall’Adi associazione degli italianisti e dalla scuola di dottorato di ateneo, con il patrocinio dell’infrastruttura linguistica Clarin del Cnr di Pisa.

L’iniziativa chiama a raccolta i ricercatori attivi in questo settore di studi, che negli ultimi anni ha conosciuto una forte espansione e un arricchimento di esperienze. L’obiettivo è fare il punto sui progetti in corso nel campo dell’allestimento di banche dati testuali e portali d’autore, della digitalizzazione dei testi letterari, delle nuove tendenze nello studio della letteratura italiana con l’aiuto di software di ultima generazione e dell’intelligenza artificiale, delle applicazioni delle Digital Humanities nella didattica a scuola.

Le sessioni parallele in cui si articoleranno i lavori ospiteranno relatori provenienti da prestigiose istituzioni accademiche italiane ed estere. Le giovani studiose e i giovani studiosi avranno l’opportunità di presentare i loro progetti innovativi, con un focus particolare sulle teorie e i metodi più aggiornati. Tra gli argomenti trattati, spiccano la digitalizzazione del patrimonio letterario, l’applicazione delle Digital Humanities nell’edizione critica dei testi, la creazione di archivi digitali per la ricerca filologica. Il convegno traccerà dunque i prossimi passi e le sfide future nel campo dell’Italianistica digitale. Per maggiori dettagli clicca qui . Link a Zoom per seguire online i lavori: https://u.garr.it/ePJgI

. E-mail: digitalunimc2024@gmail.com .