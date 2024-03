L’associazione Help di San Severino, grazie al supporto della Commissione Pari Opportunità delle Marche, del Comune di Appignano e in collaborazione con l’istituto comprensivo “Luca della Robbia” e l’Ass. Gli Stronati, presenta l’evento “Donne al Centro”, che culminerà con la premiazione dei vincitori del concorso artistico e letterario oggi, venerdì 22 marzo al “Della Robbia di Appignano e domani, sabato 23 marzo nella sala eventi del Comune.

Il concorso “Donne al Centro” ha visto la partecipazione di giovani talenti, i quali hanno presentato poesie, testi e disegni ispirati all’incontro con la scrittrice Silvia Alessandrini Calisti, la quale ha presentato dieci figure di donne che hanno segnato la storia del territorio e non solo con il loro coraggio e determinazione. Della giuria hanno fatto parte appunto la scrittrice Alessandrini Calisti, la poetessa Lucia Nardi e l’illustratore Riccardo Messi. La premiazione dei vincitori avverrà durante due momenti speciali.

Oggi verranno premiati i vincitori del primo premio per la sezione poesia, del primo premio per la sezione testo e del primo premio per la sezione disegni. Sarà presente come ospite d’eccezione la dottoressa Patrizia Peroni, vice questore di Macerata. Domani, sabato 23 marzo alle 17,30 la premiazione ufficiale in un evento presentato dalla giornalista Alessandra Pierini che vedrà la partecipazione della compagnia teatrale “Strana Compagnia El Duende”, che proporrà la lettura scenica “Le Maestre di Mortara”. Alessandra Pierini dialogherà poi con Silvia Alessandrini Calisti presentando le varie figure che hanno ispirato i ragazzi e successivamente sarà presentato il progetto di Autodifesa dell’asd Mirror sport Club di Appignano. I ragazzi hanno anche scelto una tra le 10 donne conosciute nel progetto a cui proporranno l’intitolazione di un giardino del Comune di Appignano. Il pomeriggio si concluderà con un buffet per tutti i partecipanti, per celebrare insieme il talento e l’impegno dei giovani artisti.