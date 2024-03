Iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Sarnano per porre all’attenzione delle famiglie e delle educatrici nelle scuole dell’infanzia e delle primarie le problematiche collegate al “Mondo del Bambino”. La tavola rotonda si svolgerà sabato 23 marzo alle 15 al centro congressi di via Benedetto Costa e vuole aprire un dialogo collaborativo e costruttivo tra esperti del mondo sanitario pediatrico, esperti nella comunicazione circa le modalità e l’utilizzo dei medicinali, le prime nozioni sull’uso razionale e la messa in guardia dai possibili pericoli che si nascondono nella rete dei social.

Il dibattito sarà presentato ed introdotto da Luigi Alici, professore emerito di Filosofia morale dell’università di Macerata, tra l’altro già presidente nazionale dell’Azione Cattolica ed autore di svariati testi che coordinerà gli interventi di Andrea Galvagno e Paolo Nanni. Al termine della tavola rotonda saranno impartite a cura del direttore centro formazione Cri regionale, Alice Brisighelli, lezioni pratiche sulla disostruzione delle vie aere in età pediatrica. Quest’ultimo argomento intende portare a conoscenza delle educatrici e insegnanti che lavorano a stretto contatto con i bambini presso gli asili nido, nelle scuole elementari, le possibili conseguenze che un corpo estraneo può provocare qualora ingoiato alle vie aeree dei piccoli e l’utilizzo delle giuste manovre per la risoluzione.

Le problematiche interessano anche i genitori, le nonne e i nonni cioè tutte quelle figure che si prendono cura dei bambini quando sono in casa o all’aperto durante il tempo libero. La manifestazione si concluderà con la consegna di un attestato di partecipazione che potrà attribuire un punteggio per eventuali concorsi e soprattutto costituire corso di aggiornamento annuale a cui gli insegnanti sono periodicamente tenuti.