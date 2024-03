Un nuovo carico di eventi per l’Orchestra fiati “Insieme per gli altri” che con l’arrivo della primavera riprende a pieno ritmo. L’orchestra, diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, da anni, si propone come colonna sonora della solidarietà e continuerà a proporre eventi ad ingresso gratuito nel corso dei quali saranno raccolti fondi per associazioni ed enti operanti sul territorio.

Sabato 23 marzo alle 21 l’orchestra si esibirà al teatro Pagani di Monterubbiano a favore associazione Armata di Pentecoste, sabato 6 aprile, sempre alle 21, concerto al teatro delle Logge a Montecosaro, sabato 27 aprile appuntamento a Fabriano al teatro Gentile a favore dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Il 4 maggio alle 17,30 trasferta in terra abruzzese a Popoli dove saranno raccolti fondi per l’Avis regionale.

L’11 maggio alle 21 ritorno in provincia: l’orchestra farà da sottofondo alla festa dello sport al teatro di Caldarola. Domenica 26 maggio alle 18 l’orchestra approderà al teatro Gaspare Spontini di Maiolati Spontini a favore della Caritas. Il 1 giugno alle 18 concerto a Villa Caprile per raccogliere fondi per l’associazione Qui ed Ora in collaborazione con Pesaro capitale della cultura. Doppio appuntamento per il 2 giugno, festa della Repubblica: la celebrazione della Giornata la mattina poi alle 18 a Morrovalle concerto a favore della cooperativa il Talento con la collaborazione della Street band diretta dal maestro Emiliano Bastari.

Oltre alla musica, l’orchestra fiati “Insieme per gli altri”, che celebrerà 5 anni di attività, propone anche una nuovissima linea di gadget che saranno distribuiti, in cambio di una offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alla Lega del Filo D’Oro che compirà i 60 anni di attività.