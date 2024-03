L’Accademia di Belle Arti di Macerata, nell’ambito del programma “Doppia conversazione con la pittura”, promosso e curato dalla scuola di pittura coordinata da Federica Giulianini, incontra l’artista internazionale Nicola Samorì, per un dialogo aperto a tutta la comunità accademica e la città. L’appuntamento è in programma domani, venerdì 22 marzo alle 10,30 all’auditorium Josef Svoboda di via Berardi 6.

«La conversazione intende sondare il significato odierno del dipingere, il valore della pittura in epoca contemporanea, il senso del suo carattere intellettualistico e insieme pratico, attraverso lo sguardo dell’artista Nicola Samorì, fra i più apprezzati in Italia e nel mondo.

La sua pittura, unica e riconoscibile, non matura su un facile terreno, non in quello dell’espressione o della spontaneità, ma piuttosto in un intimo, tormentato, profondo e spirituale rapporto con la Storia dell’Arte che, legato a essa da una fortissima emotività, lo conduce a rielaborare visioni uniche e originali che narrano dell’oggi.

Sono immagini dirompenti le sue, che trascendono il passato e parlano di una pittura viva più che mai che, nei costanti sfregi, ferite e lacerazioni che apporta alle proprie figure attraverso la pittura stessa, dichiara il suo contrasto alla morte e al disfacimento dell’umano. In ciò che d’ispirato, non semplice citazione, si legge nell’opera di Samorì, si coglie quel dato di ricezione che fa della sua arte un sinonimo di attività e creazione, capace di osservare il mondo già esistente offrendone una sintesi inconfondibile di sconfinata bellezza.

Sono questi gli argomenti intorno ai quali si discuterà con Nicola Samorì e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, compresi quelli inerenti alla sua particolare tecnica pittorica, in questa conversazione che sarà stimolata dagli interventi degli storici e critici dell’arte Davide Ferri e Maria Letizia Paiato, e dell’artista Federica Giulianini, anche docenti dell’Accademia».