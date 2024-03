di Mauro Giustozzi

Seconda Coppa Cev in bacheca per Giampaolo Medei che, dopo lo scudetto conquistato in Turchia con lo Ziraat Bankası Ankara che mai aveva raggiunto questo traguardo, sigla un altro record personale portando una squadra polacca, l’Asseco Resovia, a conquistare per la prima volta questo trofeo continentale. Un bel biglietto da visita in vista dell’imminente ritorno in Italia del tecnico maceratese che la prossima stagione sarà sulla panchina della Lube dove prenderà il posto di Chicco Blengini in partenza per l’avventura alla guida della nazionale di Bulgaria.

In cima alla lista degli allenatori in predicato di approdare sulla panchina di Civitanova c’è infatti proprio Medei che per la terza volta sarà nel club biancorosso dove ha mosso i primi passi della sua carriera di allenatore. Rispetto alla precedente esperienza torna nelle Marche con un bagaglio ricco di trofei e risultati ottenuti in giro per l’Europa, quindi più consapevole e maturo delle proprie capacità nell’essere alla guida di un top team come da sempre è la Lube nel panorama pallavolistico italiano e internazionale.

In dote Medei porterà questo successo nettissimo conseguito in Coppa Cev in una doppia finale che è stata a senso unico contro i tedeschi dell’Svg Luneburg che sono stati sconfitti con un perentorio 3-0 in entrambe le gare di finale. Un dominio già evidenziatosi in Germania nella sfida di andata e ripetutosi poi in Polonia ieri dove davanti ai propri tifosi Resovia ha raggiunto per la prima volta nella sua storia questo prestigioso traguardo.

«Sono così felice e orgoglioso di aver preso parte a questa meravigliosa serata – le parole di Medei dopo la conquista della Cev – .Primo trofeo europeo di sempre per Asseco Resovia. Un ringraziamento speciale ai nostri fantastici tifosi, ci avete seguito ovunque in Europa e ci avete fornito un’energia così grande per raggiungere questo fantastico obiettivo».

L’inizio della carriera di Giampaolo Medei è stato con la Cucine Lube, dove ha allenato per diversi anni squadre giovanili, e dal 2001 è stato vice allenatore. In cinque anni, come secondo allenatore, ottiene molti importanti successi, tra cui il Campionato Italiano (2006), la Coppa Italia (2003), la Champions League (2002) e due Coppe Cev (2005, 2006). Negli anni successivi ha guidato, tra l’altro, la Top Volley Latina e le francesi Narbonne e Beauvais. Nella stagione 2016/17 ha lavorato al Tours, con cui ha vinto la sua prima Coppa Cev. Nella stagione 2017/18 torna alla Lube come primo allenatore. La stagione si conclude con cinque finali e altrettanti secondi posti: il Mondiale per Club, la Champions League e la SuperLega, Coppa Italia e Supercoppa.

Giampaolo Medei ha poi trascorso i due anni successivi in ​​Turchia, guidando lo Ziraat Bankası Ankara alla conquista del primo campionato nazionale in assoluto del club. Negli ultimi anni Medei ha guidato l’Asseco Resovia nel campionato polacco ed ora eccolo pronto a fare rientro alla società dove ha mosso i primi passi da allenatore. Tra i suoi assistenti c’è anche quell’Alfredo Martilotti anch’egli con trascorsi nella Lube. In uscita da Civitanova invece Chicco Blengini che approda alla Federazione bulgara di pallavolo come nuovo allenatore della nazionale maschile, con un contratto triennale con opzione per un biennio di prolungamento. Il presidente della Federazione bulgara, Lyubomir Ganev, ha affermato che la nomina di Blengini nasce dal desiderio di avere un allenatore autorevole, capace di far crescere i giovani talenti e di rendere la squadra sufficientemente competitiva per puntare ai Giochi Olimpici di Los Angeles.

Tornando alla SuperLega nella prossima stagione saranno quindi due gli allenatori maceratesi in panchina: oltre a Giampaolo Medei alla Lube ci sarà anche Alberto Giuliani allenatore di Modena Volley che ha firmato un contratto sino al 2026. A livello marchigiano invece saranno ben tre i tecnici in campo, vista la presenza di Lorenzetti che guida Perugia.