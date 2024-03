Domenica 24 marzo alle 17,30 Appassionata torna al Lauro Rossi con il concerto del pianista Gabriele Carcano che presenterà un programma che celebra il periodo romantico attraverso le composizioni di Edvard Grieg, Johannes Brahms e Robert Schumann che condividono uno stile ricco di sentimenti ed espressività in un percorso caratterizzato da tonalità sfumate e una ricerca costante di nuove forme espressive tipiche del Romanticismo.

Mentre Grieg incorpora elementi della musica popolare norvegese, Brahms e Schumann attingono alla tradizione musicale popolare in modi diversi, creando un legame tangibile con le radici culturali. La loro musica è un viaggio attraverso le profondità dell’interiorità umana, dalle emozioni più delicate alle passioni più intense. Inoltre, le composizioni selezionate evidenziano un virtuosismo pianistico che mette in risalto le abilità tecniche e interpretative dell’esecutore.

Se attraverso le dolci e malinconiche melodie di Grieg, il pubblico potrà immergersi nelle sensazioni di serenità e nostalgia, le Ballate di Brahms condurranno l’ascoltatore in un mondo di narrazione musicale, dove il dramma e la passione si intrecciano in un racconto coinvolgente di amore e destino. Infine, la Sonata per pianoforte di Schumann sarà un viaggio emotivo che attraverso le varie sezioni della composizione, esplorerà una gamma completa di emozioni umane, dall’estasi alla disperazione. Tutti i brani sono scritti per pianoforte e mettono in evidenza le abilità virtuosistiche del pianista. Sia Grieg, Brahms che Schumann sono noti per la loro scrittura pianistica impegnativa, che richiede una grande padronanza dello strumento da parte dell’esecutore mentre la condivisione di idee e influenze tra i compositori, in particolare tra Brahms e Schumann, contribuisce a unire ulteriormente i pezzi selezionati per il concerto.

Gabriele Carcano è uno dei pianisti italiani più rinomati della sua generazione, con una brillante carriera internazionale che spazia dal recital ai concerti con orchestra e alla musica da camera. Vincitore di numerosi premi, ha debuttato nel 2004 al Teatro La Fenice e al Regio di Torino dopo aver conquistato il Premio Casella al Concorso “Premio Venezia”. Le sue esibizioni hanno toccato le più prestigiose sale e stagioni musicali in tutto il mondo, tra cui la Società del Quartetto di Milano, Tonhalle di Zurigo, la Carnegie Hall di New York e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Nel 2010, è stato insignito del prestigioso Borletti Buitoni Trust Fellowship, che lo ha inserito tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale. Ha suonato con rinomate orchestre come l’Orchestra Verdi e la Staatskapelle Weimar, collaborando con direttori di fama internazionale.

Eccezionale anche come camerista, lavora con alcuni tra i più grandi nomi del panorama musicale come ad esempio Carolin Widmann, Lorenza Borrani, Stephen Waarts, Enrico Dindo, Enrico Bronzi, Marie- Elisabeth Hecker, Quartetto Hermes, Viviane Hagner, ecc. ottenendo successi con le sue pubblicazioni e le sue esibizioni in tutto il mondo. La sua passione per la musica lo porta a esplorare nuovi territori, come dimostrano le esibizioni delle Sonate di Beethoven al Fidelio Orchestra di Londra tra il 2020 e il 2022. Oltre ai grandi palcoscenici, Carcano si impegna anche a incontrare il pubblico in luoghi diversi, come dimostra il suo programma ispirato all’Africa.

Nato a Torino, inizia lo studio del pianoforte a 7 anni, si è diplomato con il massimo dei voti a 17 anni, al Conservatorio Giuseppe Verdi della sua città, proseguendo poi gli studi sotto la guida di Andrea Lucchesini all’Accademia di Musica di Pinerolo e di Aldo Ciccolini. Dal 2006, grazie al sostegno dell’Associazione De Sono, della Fondazione CRT e del premio Banques Populaires- Natexis, si stabilisce prima a Parigi, dove frequenta i corsi di Nicholas Angelich presso il Conservatoire Natonal Supérieur de Musique, perfezionandosi anche con Marie Frangoise Bucquet. Riceve anche i consigli di pianisti quali Leon Fleisher, Richard Goode, Mitsuko Uchida, Alfred Brendel.

Per maggiori informazioni www.appassionataonline.it . I biglietti possono essere acquistati alla Biglietteria dei Teatri – piazza Mazzini 2 – Macerata da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30. Direttamente presso la sede del concerto a partire da un’ora prima dello spettacolo.