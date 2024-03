Incontro su Tina Anselmi

Serata per ricordare Tina Anselmi a Corridonia. Appuntamento il 22 marzo alle 21 al Centro di aggregazione giovanile. L’incontro, organizzato dall’Anpi di Corridonia, si intitola “Tina Anselmi – dalla Resistenza all’impegno politico”. L’onorevole Irene Manzi racconterà la passione politica di Tina Anselmi che nel Dopoguerra partecipò in prima persona alla ricostruzione delle istituzioni ed entrò in Parlamento nel 1968. Nel 1976, prima donna ministro nella storia repubblicana, fu nominata al dicastero del Lavoro, e poi alla Sanità. Infine, presidente della Commissione d’inchiesta sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli, non si tirò indietro di fronte a interferenze o minacce. La docente Ines Corti dell’Università di Macerata parlerà del percorso di parità delle donne a partire dal ruolo avuto da Tina Anselmi come parlamentare che ha legato il suo nome alle battaglie per la giustizia sociale e l’emancipazione femminile. Proprio dall’esperienza partigiana come staffetta trasse insegnamento nel suo ricco percorso politico ed umano. Tina era una studentessa di diciassette anni quando, il 26 settembre 1944, assistette all’ impiccagione di un gruppo di giovani partigiani nella piazza di Bassano del Grappa. Una scena terribile, che suscitò in lei una risposta immediata: “non si può restare spettatori della violenza dei nazifascisti senza tradire i valori della libertà e della pace”. Dacia Maraini, nella sua introduzione al libro “Tina Anselmi. Storia di una passione politica”, ha descritto la storia di Tina Anselmi come “una storia integra di vita e di lavoro in cui Tina si è resa protagonista con la sua intelligenza liquida che l’ha fatta scivolare sicura senza fermarsi davanti a preconcetti o inutili divieti”. Tina Anselmi dava della politica una definizione che ancora oggi appare molto significativa: “la politica è organizzare la speranza”.