di Monia Orazi

Visita a Matelica del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha presenziato al taglio del nastro della mostra su Enrico Mattei ed all’inaugurazione della nuova linea produttiva dell’Antonio Merloni Pressure Vessels, l’azienda matelicese leader nella produzione di serbatoi e bombole gpl fondata nel marzo 1954 da Antonio Merloni e da Enrico Mattei, che festeggia i 70 anni dalla fondazione, oggi guidata dal proprietario ed amministratore unico Paolo Sparvoli.

Il ministro era accompagnato dal governatore Francesco Acquaroli, dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, dal sottosegretario alle finanze Lucia Albano, dal vicesindaco di Matelica Denis Cingolani.

La mattinata è iniziata dalla visita alla mostra su Mattei, allestita all’interno degli uffici aziendali, una carrellata di foto e pannelli informativi che raccontano la straordinaria vicenda umana dello storico presidente dell’Eni.

Proprio nel nome di Mattei il ministro Lollobrigida ha annunciato che ieri si è tenuta la prima cabina di regia del Piano Mattei, che intende costruire corridoi di collaborazione tra Europa, Italia ed Africa: «Enrico Mattei aveva avuto un’intuizione straordinaria di cambiare la prospettiva del rapporto con l’Africa, un continente che è in contatto con l’Europa in maniera indissolubile, per questo Europa ed Africa devono sviluppare delle attività comuni e crescere insieme, compensando le criticità dell’uno o dell’altra.

Se all’Africa mancano tecnologie e formazione, l’Europa deve metterle a disposizione e dall’altra parte l’Europa ha bisogno di catene alimentari più sicure, di una possibilità per le nostre imprese, nella collaborazione con le nazioni africane poter promuovere investimenti e per crescere la ricchezza europea ed africana. Su questo si basa il piano Mattei partendo dalle intuizioni che aveva avuto l’ingegnere.

L’Africa non va sfruttata o aiutata con pietismo ma con pari dignità rispetto all’Europa, questa è l’intuizione che ha avuto Mattei e Giorgia Meloni ha inteso proseguire. Non vuole farlo l’Italia da sola ma con le altre nazioni occidentali, ad iniziare dall’Unione Europea. Ieri abbiamo presentato la cabina di regia del piano Mattei, con il coinvolgimento di operatori dell’industria, dell’agricoltura e del volontariato, per approcciare tutti insieme questo programma di sviluppo. Dall’altra parte c’è grande ricettività delle nazioni africane, dimostrata dal successo della conferenza Italia Africa che si è svolta a Roma».

Lollobrigida ha avuto parole di elogio per le Marche: «Sono una regione straordinaria da portare ad esempio, a partire da Nazareno Strampelli le cui intuizioni hanno permesso la moltiplicazione nella produzione di grano. Mattei ha iniziato dall’essere un operaio, diventando grazie alle sue capacità un punto di riferimento per la rinascita dell’Italia, è stato capace di credere nel suo sogno e di portarlo avanti. Le imprese marchigiane sono straordinarie.

Parlando con l’ingegnere Merloni ho rafforzato il mio convincimento, di quello che accadde quando entrò in crisi la fabbrica che avevano aperto, lasciarono a casa metà degli operai, però gli pagarono l’intero stipendio. Non è la prima volta che mi capita di ascoltare storie di questa natura, di persone che in un momento difficile, come imprenditori pensavano prima allo stipendio degli operai poi a loro. Imprenditori che sono venuti dal nulla, partendo dal ruolo di operai. Le Marche sono diventate centrali nelle dinamiche europee con il governo Acquaroli, prima erano ostaggio di un sistema burocratico e qualche volta clientelare che aveva dimenticato l’interlocuzione con chi invece rendeva grande questa regione».

Ha aggiunto il presidente Francesco Acquaroli: «Mattei e Merloni sono un binomio che ha fatto la storia di questa regione e dell’Italia. Oggi è una giornata storica, perché ricordiamo i 70 anni dall’inizio di questa nuova avventura produttiva, con la famiglia Merloni e Mattei. Siamo in un territorio che sta vivendo una grande riforma infrastrutturale. La Pedemontana rende finalmente merito a tutte quelle aziende, a tutte quelle famiglie e comunità che in questo territorio hanno continuato a crederci. Per il taglio del nastro, la Pedemontana in questa zona è arrivata alla fine e sarà inaugurata tra poche settimane, una vera rivoluzione che cercherà di riequilibrare l’entroterra rispetto alla costa.

Presente anche l’ingegnere Francesco Merloni, che ha salutato i presenti: «Sono emozionato ad essere qua oggi. Ricordo quando abbiamo fondato questa azienda importante per Matelica e tutto il territorio, un progetto importante, abbiamo assunto manodopera locale». A fare gli onori il padrone di casa Paolo Sparvoli: «Oggi festeggiamo 70 anni, l’azienda è nata nel marzo 1954 completiamo la ricostruzione, ormai siamo agli sgoccioli. Questo è il più grosso cantiere del cratere dopo il crollo che ci fu nel 2016, e oggi ripartiamo, speriamo che questi siano i secondi 70 anni di successo dell’azienda. Il nuovo spazio produttivo raccoglie la linea più moderna d’Europa, speriamo che ci faccia vincere la sfida con i paesi in via di sviluppo che hanno costi di produzione molto più bassi, ma noi con la tecnologia li supereremo ancora».

E’ intervenuto anche il commissario Castelli che ha ricordato come con i suoi 29 milioni di euro, la ricostruzione dell’Antonio Merloni sia stato il più grande intervento di ricostruzione produttiva del cratere, hanno portato i loro saluti la sottosegretaria Lucia Albano, Aroldo Curzi Mattei insieme alla madre Rosy Mattei, il vicesindaco Denis Cingolani ha ricordato come il sindaco Massimo Baldini, ancora in ospedale dopo la caduta di due mesi fa, che è stato dipendente dell’Antonio Merloni, sarebbe stato felice di accogliere i partecipanti a questa giornata, ricordando l’importanza della ricostruzione post sisma e della creazione di opportunità di lavoro e servizi.

Presenti tanti sindaci, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, amministratori regionali, provinciali e comunali, esponenti dei diversi settori produttivi, anche tanti dipendenti dell’azienda.

Dopo il taglio del nastro della nuova linea produttiva, Lollobrigida ha tenuto un incontro con tutti i sindaci e Parcaroli ricevendo un documento ricco di proposte per il territorio, poi si è recato a Crispiero di Castelraimondo, per vedere la casa natale di Nazareno Strampelli, accolto dal sindaco Patrizio Leonelli, insieme alle altre cariche istituzionali già presenti al mattino, insieme a Francesco Acquaroli.

Lollobrigida ha ascoltato con grande interesse la proposta del sindaco Leonelli di rendere casa Strampelli un grande museo, a ricordo perenne dell’illustre genetista, le cui intuizioni permisero di sconfiggere le malattie che infestavano la produzione di grano, aprendo il filone di studi che fa capo alla genetica agraria, che ha permesso di intensificare la produzione e ridurre la fame nel mondo.