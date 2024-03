Messi in sicurezza tre attraversamenti pedonali a Civitanova: uno a Fontespina, con l’installazione già annunciata del “pedone smart” lungo la statale Adriatica (leggi), l’altro a Santa Maria apparente, in via Silvio Pellico, con le isole a protezione, e l’ultimo in viale Matteotti con l’installazione di un dosso.

«Prosegue il piano di messa in sicurezza delle strade – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica – che oltre a riguardare interventi volti a riqualificare asfalti e marciapiedi prevede anche la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali fondamentali per la tutela di pedoni e ciclisti. La sicurezza, anche quella stradale, è da sempre una priorità di questa amministrazione. Continueremo nei prossimi mesi a lavorare proprio in questa direzione e ad intervenire laddove necessario».

A Santa Maria Apparente, in via Silvio Pellico, i lavori sono terminati ieri e hanno riguardato la realizzazione di strisce pedonali con isole a protezione dotate di un sistema di illuminazione a led. «Si tratta di una zona popolata da attività ricreative e commerciali e per questo molto frequentata anche da giovani – spiega l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – era necessario provvedere alla sua messa in sicurezza e siamo intervenuti dando una risposta anche alle tante segnalazioni che sono arrivano da residenti e cittadini».

A Fontespina, lungo la statale, più volte si sono registrati incidenti. Qui, grazie ad un finanziamento della Regione, è stato installato un pedone smart. Si tratta di un sistema composto da due segnali bifacciali, posizionati a margine della carreggiata, che attivano dei sistemi luminosi per segnalare agli automobilisti, in anticipo e a distanza, la presenza di un pedone e illuminare le strisce bianche della segnaletica stradale a terra.

Il dosso in viale Matteotti consentirà invece ai pedoni di attraversare con maggiore sicurezza.