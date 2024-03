di Laura Boccanera

Sei appartamenti di 20 metri quadrati, senza finestre, ricavati in un piano interrato di una bella palazzina di recente edificazione vista mare. Peccato che sulla carta siano 5 garage e una cantina. Scoperto un clamoroso abuso edilizio da parte della polizia locale di Civitanova che dopo un esposto ha effettuato un sopralluogo in una residenza del quartiere Fontespina di recentissima costruzione e di proprietà di un immobiliarista del Maceratese. A darne notizia questa mattina la comandante della polizia locale Daniela Cammertoni assieme all’agente Massimo Pomante del Nucleo edilizia e ambiente. Oltre ai 5 appartamenti sui due piani rialzati più mansarda, nella palazzina è presente anche un vasto piano interrato nel quale da progetto erano presenti 6 garage e una cantina.

In realtà questi locali, ad eccezione di uno dei garage, erano stati allestiti come veri e propri appartamenti dotati di energia elettrica, acqua e bagno, con lavori interni di muratura. Addirittura un garage era stato ampliato a bilocale. Tutti i locali erano arredati con mobili di qualità. Quando la polizia municipale ha effettuato il sopralluogo ha trovato tre di questi locali abitati: due garage e la cantina. Unità immobiliari, secondo la Municipale, completamente sprovviste di autorizzazioni, senza altezze minime, senza finestre.

In corso le verifiche per capire se esistono contratti di affitto e di che tipo. Alla fine degli accertamenti e del verbale di tipo amministrativo il proprietario rischia, oltre alla rimessa in pristino dei locali anche i provvedimenti di carattere penale.