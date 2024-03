Non che ci fossero molti dubbi, ma ora la scelta è chiara: Fratelli d’Italia sosterrà la candidatura a primo cittadino del vicesindaco uscente Denis Cingolani. Ad annunciarlo è il direttivo provinciale dei meloniani, guidato dal segretario Massimo Belvederesi.

«Su proposta del circolo cittadino, esprimiamo massima fiducia nella figura di Cingolani come candidato sindaco, nel segno della continuità amministrativa uscente magistralmente guidata da Massimo Baldini, al quale facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione – fa sapere il partito in una nota – Cingolani, avendo fatto tesoro degli insegnamenti ricevuti dallo stesso Baldini, saprà continuare sulla giusta via per quanto abbiamo valutato nel corso di questi mesi. Pertanto insieme al coordinatore cittadino Luigi Sola sono stati messi a disposizione del candidato sindaco i nostri migliori iscritti per costruire insieme alle altre forze politiche e civiche, la squadra migliore per vincere il prossimo 9 giugno. Ci attendono cinque anni di nuovi progetti a servizio dei matelicesi con l’aiuto anche di quella filiera amministrativa Stato-Regione-Provincia che il centrodestra ha saputo costruire. Fratelli d’Italia di Matelica e provinciale si mettono a completa disposizione».