di Laura Boccanera

Atti vandalici nella notte a Civitanova: distrutti tre grossi vasi con piante in via Conchiglia. Sono stati gettati a terra nonostante ognuno pesi parecchie decine di chili. Nel mirino dei vandali anche le piante ornamentali che addobbano l’area pedonale di via Conchiglia.

Tre gli arredi urbani distrutti. Non è che l’ennesimo sfregio ai beni pubblici nel borgo marinaro: la mattina infatti, specie nel week end, non è raro ritrovare cassonetti a terra, cestini di marmo danneggiati e altri resti di scorribande vandaliche.

Questa mattina è toccato a via Conchiglia dove qualcuno ha danneggiato i vasi e le piante contenute e sistemate nel 2023 dopo il completamento dei lavori per la nuova pavimentazione. Si tratta di vasi contenitori di forma circolare di 71 centimetri di altezza e 71 di diametro in cui sono inserite piante di arancio amaro della famiglia “Citrus”.

Anche un danno economico per la collettività dal momento che ogni vaso ha un costo di 541 euro. Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco Fabrizio Ciarapica: «tolleranza zero verso chi danneggia la nostra città- ha detto il sindaco Ciarapica motivato a fare chiarezza e risalire ai responsabili -. Un atto di inciviltà contro la nostra città che condanno e che non può rimanere impunito. La polizia locale sta visionando le immagini delle telecamere per individuare i responsabili. Nel frattempo, i nostri operai hanno provveduto a sistemare e ripulire la via».