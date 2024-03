Sarà Mario Biondi, il prossimo 19 agosto, il protagonista del quinto concerto di Sferisterio Live 2024, il festival di musica dal vivo organizzato dal Comune di Macerata – Assessorato agli Eventi in collaborazione con l’Associazione Arena Sferisterio. Dopo Il Volo, Fiorella Mannoia, Pfm e Biagio Antonacci, un altro big della musica internazionale calcherà il palco dell’Arena quest’estate.

«E’ di nuovo la grande musica ad approdare a Sferisterio Live – commentano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi -. Con Mario Biondi, il Barry White italiano come è stato soprannominato, allarghiamo ulteriormente le maglie dei generi musicali che offriamo per la prossima estate in arena. Sul palcoscenico maceratese, infatti, è in arrivo una delle voci italiane più apprezzate anche all’estero grazie a un sound contemporaneo e internazionale, che coniuga la raffinatezza del jazz con il calore del soul e del funk. Gli elementi per un altro concerto di altissimo livello ci sono tutti e non sarà di certo l’ultimo. In serbo, infatti, ci sono altri annunci sorprendenti».

Quello di Biondi sarà uno show in cui 18 musicisti d’orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione, per regalare al pubblico un’esperienza senza tempo, dall’esaltazione dell’acustica delle sale alla purezza del suono che arriverà direttamente dagli strumenti, archi, fiati e sezione ritmica per un mix di suoni e atmosfere per la prima volta in questa dimensione in un live. Il repertorio spazierà dai brani del nuovo album “Crooning Undercover” ai più grandi successi della sua carriera, arrangiati ad hoc per questo progetto live dalle caratteristiche di unicità ed eccezionalità dal crooner siciliano al suo amato pubblico che non manca mai di contraccambiare l’affetto.

Con “Crooning Undercover (label Beyond, distribuzione fisica Sony Music Italy, distribuzione digitale The Orchard), per la prima volta il crooner italiano per eccellenza dedica un intero progetto allo stile che ha ispirato la sua carriera con un mix di cover e inediti, impreziositi dalla presenza di tanti amici e protagonisti del jazz italiano e internazionale tra cui Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Francesco Cafiso.

L’album, prodotto da Mario Biondi con Riccardo Piparo e Giuseppe Vasapolli, è incentrato sul crooning a livello sia di scelta repertorio che di centralità della voce, suoni caldi e avvolgenti, atmosfere “noir”. L’artista ha scelto una tracklist composta da sue rivisitazioni di celebri brani del repertorio internazionale e inediti che, artisticamente, rientrano nel concept. Il disco è stato registrato a Palermo con giovani musicisti della scena jazz locale ad eccezione degli archi che sono stati registrati a Budapest dalla Budapest Scoring Orchestra.

L’album è stato anticipato da due singoli: la sua versione del classico “My Favourite Things”, con Stefano Di Battista, e “Fool for Your Love” con Franco Luciani, l’armonicista più influente della scena argentina. Il testo del brano è firmato da Steven Sater, a lungo co-autore di Burt Bacharach, una collaborazione che oggi diventa un omaggio ad uno degli artisti più iconici della musica mondiale con cui Mario Biondi ha collaborato in diverse occasioni, in studio e sul palco. Bacharach ha scritto per Mario il brano “Something That Was Beautiful”, incluso nell’album “If” del 2009. Nello stesso anno, si sono esibiti insieme sul palco del Festival di Sanremo ospiti della cantante Karima, fino ai tre concerti insieme nel 2011, a Lucca, Milano e Taormina. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners / Baobab Music & Ethics e per Sferisterio live vede la partecipazione organizzativa della Best Eventi (085 9047726).

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e alla Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini 10. . Questi prezzi: Platino: 69 euro, Oro: 57,50, Verde: 51,75, Blu: 46,00, Rosso: 43, Giallo: 35,00, e Balconata in piedi: 30.