Un altro rappresentante del cantautorato italiano è pronto a stregare il pubblico di Sferisterio Live 2024. Sarà Biagio Antonacci a calcare, per la prima volta e per due giorni consecutivi, il 9 e 10 giugno, le scene dell’arena maceratese.

«Con il doppio concerto in Arena di Biagio Antonacci, Macerata si prepara ad accogliere un artista che porterà sul palco dello Sferisterio i successi dei suoi oltre 30 anni di carriera e che arricchirà la proposta estiva del festival maceratese – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. La città, come abbiamo dimostrato in questi anni, è in grado di attrarre ‘stelle’ di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale; questo a testimonianza del grande appeal del nostro Sferisterio e di ciò che Macerata è in grado di offrire a livello culturale, artistico e turistico».

«Dopo Il Volo e Fiorella Mannoia, abbiamo messo a segno un vero e proprio ‘colpaccio’. Siamo certi che il nostro festival di musica dal vivo anche per l’estate 2024 riscuoterà enorme successo di critica e di pubblico – interviene l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi -. Biagio Antonacci, per la prima volta in arena, rappresenta una proposta esaltante, di grande musica e spettacolo e sarà il protagonista di un attesissimo show. Sferisterio Live continua ad essere una vetrina di eccellenze musicali in grado di mettere d’accordo diversi target di pubblico. Un pubblico che fino ad oggi ha partecipato con entusiasmo al nostro festival, che costituisce una delle iniziative di punta dell’estate maceratese».

L’estate di Biagio Antonacci si arricchisce di una serie di appuntamenti dal vivo in alcuni dei luoghi più incantevoli e di importanza culturale e storica del nostro paese.

Dopo aver annunciato nelle scorse settimane i dieci concerti all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS) per il mese di settembre, si aggiungono ora altre location iconiche del nostro paese: il “Live 2024 -Funziona solo se stiamo insieme” tra giugno e luglio farà risuonare la musica di Biagio Antonacci con doppi appuntamenti, oltre che allo Sferisterio di Macerata (9 e 10 giugno), alle Terme di Caracalla di Roma (13 e 14 giugno), all’Arena del porto antico di Genova (28 e 29 giugno), al Teatro Castello di Roccella Jonica (12 e 13 luglio), all’Anfiteatro degli scavi di Pompei (18 e 19 luglio) e al Fossato del Castello di Barletta (26 e 27 luglio).

Dopo 5 anni di attesa Biagio Antonacci ha pubblicato il suo nuovo album “L’inizio”, il suo sedicesimo disco di studio. L’album ha debuttato sul podio della classifica dei dischi più venduti e ascoltati nel nostro paese (al secondo posto nella classifica Vinili, CD e Musicassette).

L’inizio” raccoglie in tutto 15 brani scritti negli ultimi quattro anni e lasciati sedimentare prima diventare da pensieri a vere e proprie canzoni.

Oltre al nuovo singolo “A cena con gli dei” (pubblicato il 29 gennaio e accompagnato dal video visibile), i brani pubblicati tra il 2022 e il 2023 (“Seria”, “Telenovela” e la collaborazione con Benny Benassi in “Tridimensionale”) e la nuova versione del successo del 2007 “Sognami” (in collaborazione con Tananai e Don Joe nata in occasione della partecipazione come ospite dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo), il disco contiene gli inediti: “L’inizio”, “Delivery”, “È capitato”, “Anita”, “Lasciati pensare”, “Dimmi di lei”, “Bastasse vivere”, “Non diamoci del tu”, “Non voglio svegliarti”, “Evoco”, brani che hanno permesso ad Antonacci di muoversi attraverso lunghe riflessioni sulla complessità del mondo che ci circonda, sulle contraddizioni insite nel, sulle relazioni che ogni giorno costruiamo e curiamo, sull’egoismo e sull’amore, sulle dipendenze emotive, sulle società sempre più connesse ma al contempo sempre più sole, sul tempo passato, presente e futuro.

Durante questi 5 anni di attesa Antonacci ha scritto, viaggiato e suonato in giro per tutta l’Italia portando tra il 2022 e il 2023 lungo la penisola prima un tour di grande successo nei principali palazzetti italiani che lo vedeva ogni sera incontrare il suo pubblico al centro della venue (Il Palco Centrale Tour) e poi ripercorrere i suoi più grandi successi nei principali festival e rassegne estive (il Biagio Antonacci Estate 2023).

I biglietti per i nuovi appuntamenti live, prodotti e organizzati da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., e che per la tappa maceratese vede in ambito organizzativo la presenza di Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info: 0871 685020) saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi martedì 13 febbraio su www.ticketone.it e alla Biglietteria dello Sferisterio.

I prezzi (diritti di prevendita inclusi): Platino e Oro 99,00 euro, Verde 92,00 euro, Blu 88,00 euro, Rosso 85,00 euro, Giallo 80,00 euro e Balconata (in piedi) 65,00 euro.