Truffa nell’acquisto di un bancale di pellet, denunciati un 38enne e un 26enne. I fatti risalgono allo scorso mese di novembre quando una donna di Pollenza, in previsione della stagione invernale oramai alle porte, ha pensato di premunirsi alimentando il deposito di pellet per la stufa con un ulteriore quantitativo.

Attraverso un sito specializzato nella vendita del combustibile, ha ordinato un intero bancale al prezzo di 360 euro. Sebbene la fornitura fosse stata regolarmente pagata, secondo le indicazioni fornite durante la trattativa telefonica, i sacchi non sono mai arrivati a destinazione e da lì la decisione della donna di rivolgersi ai carabinieri di Pollenza per denunciare l’accaduto. I militari hanno immediatamente avviato gli opportuni accertamenti raccogliendo elementi probatori nei confronti di due, italiani, denunciati per truffa in concorso.

Controlli dei militari del Radiomobile della Compagnia di Macerata, una patente ritirata e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Domenica notte, in via Passo del Bidollo di Corridonia, la pattuglia ha intimato l’alt ad una Peugeot 208 condotta da un 23enne abitante in provincia. Ai militari non è sfuggita la condotta di guida poco reattiva del giovane, che è stato sottoposto al controllo con l’etilometro in dotazione. Il responso è stato di un valore alcolemico pari a 1,19 grammi/litro, superiore di oltre due volte il limite stabilito dalla legge.