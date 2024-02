Lupo attraversa la strada, un’auto lo investe: l’animale è morto. È successo in località Campogiano, a Corridonia. Intorno alle 20 di ieri un uomo stava percorrendo la strada che da Colbuccaro va verso Corridonia. All’improvviso si è trovato davanti un lupo e non ha potuto fare niente per evitare l’animale. La vettura ha riportato diversi danni sulla parte anteriore. L’animale è morto. Il conducente dell’auto non è rimasto ferito. Sul posto per svolgere gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata. I militari hanno chiamato il servizio veterinario per occuparsi della carcassa dell’animale.

Nei giorni scorsi, non molto lontano, era stato avvistato un lupo, nell’area verde tra via Mainini e via Tano, a Sforzacosta di Macerata. Qualcuno aveva anche fatto un video della passeggiata del lupo. Curiosità ma anche preoccupazione da parte di chi vive nella frazione per la presenza dell’animale selvatico.

(redazione CM)