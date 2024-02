Miglioramento differenziata e decoro urbano, disco verde alla prima green house nel borgo marinaro. La giunta di Civitanova ha approvato ha approvato venerdì il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della casa verde denominata “green house” nel borgo marinaro, tra le vie della Carena e della Nave.

Il progetto, presentato a fine anno dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore Giuseppe Cognigni, prende forma con l’obiettivo di sperimentare una modalità alternativa di raccolta dei rifiuti nelle aree urbane da integrare all’interno dell’attuale servizio con il sistema del “porta a porta”.

La soluzione è di tipo sperimentale e prevede la realizzazione di un manufatto da adibire a “isola ecologica” in cui collocare i contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti stradali di prossimità (frazione organica, vetro e pannoloni), visti anche i ristretti spazi disponibili nel centro storico.

«Stiamo lavorando su questo innovativo progetto insieme al Cosmari – ha spiegato l’assessore Cognigni – ed ora, dopo aver apportato alcune modifiche, siamo alla fase conclusiva. Da precisare che resta invariato il servizio di raccolta “porta a porta” attivo nella zona interessata vale a dire via della Nave, via della Conchiglia e via della Carena.

Prossimo step sarà portare a gara la struttura, dopo aver contattato i residenti cui sarà consegnata la scheda magnetica. Altra novità sul fronte rifiuti riguarda l’area portuale. Da un sopralluogo effettuato in zona mercato ittico, insieme a dirigenti e funzionari dell’ufficio ambiente, si è deciso di posizionare due grandi isole ecologiche che possano fare da contenitore per rifiuti organici e non».