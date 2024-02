Incendio nella zona del porto di Civitanova, fiamme su di una barca nei cantieri navali. Il rogo è scoppiato questa mattina intorno alle 7 al molo sud e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A incendiarsi, per cause che sono in corso di accertamento, è un piccolo motoscafo che si trovava insieme ad altre imbarcazioni in un deposito nella zona dei cantieri. A causa dell’incendio si è alzata dal porto una corposa colonna di fumo nero. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che il rogo potesse propagarsi anche ad altre imbarcazioni o alle strutture dei cantieri. Non ci sono stati feriti.