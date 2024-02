Violente raffiche di vento a Bolognola, gru cede e sfonda il tetto di due abitazioni. È successo questa mattina intorno alle 12 quando una gru di un cantiere privato, dove questa mattina non c’era nessuno a lavorare, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento ed è piombata su di una casa dove vivono due persone e su di un edificio del Comune, palazzo Primavera.

«La gru ha sfondato il tetto di entrambe le abitazioni – spiega il sindaco Cristina Gentili che sta seguendo la situazione -. Per fortuna non c’era nessuno all’interno e non ci sono stati feriti». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono al lavoro per la messa in sicurezza. L’incidente è avvenuto in via Primavera.

«La strada la dobbiamo chiudere. Il problema al momento è la rimozione della gru, di cui dovrà occuparsi l’impresa che sta svolgendo i lavori. Diciamo che è andata bene che non si è fatto male nessuno. Il palazzo del Comune torna inagibile e la casa pure. Le persone che ci vivono hanno già trovato un’altra sistemazione. Purtroppo a Bolognola il vento è così, non è la prima volta che fa danni. Certo questa volta il danno è grave».