Si accorge che nell’abitacolo entra del fumo e ferma l’auto prima che venisse avvolta dalle fiamme. È successo questa mattina intorno alle 9 a Mogliano. Il conducente di una Alfa stava percorrendo la provinciale 34, quando la vettura ha preso fuoco. Per fortuna ha fatto in tempo a fermarsi e scendere e ha chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme con la schiuma e poi hanno messo in sicurezza la vettura e la zona dell’intervento. Non ci sono stati feriti.