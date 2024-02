Da Castelraimondo la giovane cantante Perla Palmieri conquista la giuria e il pubblico appassionato del Milestone Jazz Club di Piacenza durante la terza e ultima finale dedicata ai cantanti del concorso nazionale Chicco Bettinardi, aggiudicandosi il secondo premio (con solo per un decimo di differenza dal primo).

La cantante ha interpretato il brano “Yatra Ta” di Tania Maria, ci ha messo poi del suo in un confronto con la tradizione nel brano “Social call” di Gigi Gryce e Jon Hendricks e ha terminato infine la sua esibizione con una resa intima del brano “Choro pro Ze” di Guinga, che ha coinvolto il folto pubblico presente, tanto da tributarle fragorosi applausi. A lei è andata infatti, oltre al premio del valore di 600 euro, anche la targa del pubblico. Non è stato facile per la giuria chiamata a stilare la classifica, come ha sottolineato Diana Torto, presidente della commissione completata da Debora Lombardo, Claudia Pantalone, Andrea Zermani e dalla giornalista di “Musica Jazz” Lorenza Cattadori. Ad accompagnare i cantanti, il Trio Bettinardi che ha visto al pianoforte Giovanni Guerretti, al contrabbasso Alex Carreri e alla batteria Luca Mezzadri.