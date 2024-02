Aggredisce i genitori, arrestato un 26enne di origine tunisina. L’uomo è finito in manette dopo aver lasciato Porto Recanati ed avere raggiunto dei conoscenti in Lombardia. Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere della procura di Macerata emesso nei giorni scorsi e a cui ieri hanno dato esecuzione i carabinieri dopo averlo rintracciato in un paesino vicino a Voghera. Il 26enne è stato fermato mentre andava al lavoro. I fatti che gli venivano contestati risalgono risalgono a gennaio quando avrebbe aggredito i genitori. Il 13 gennaio era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare. Misura che era stata eseguita dai carabinieri di Porto Recanati. In seguito il giovane è andato in Veneto dove è stato arrestato ieri. Deve rispondere di lesioni personali e minacce rivolte ai genitori.

(redazione CM)