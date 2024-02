Truffe agli anziani, incontri in chiesa per la prevenzione. I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno organizzato una serie di incontri per fornire consigli e informazioni ai cittadini, una campagna promossa dal Comando generale dell?Arma e auspicata dalla prefetta Isaballa Fusiello.

I comandanti di Stazione (Gaetano Barracane a Tolentino, Massimiliano Lucarelli a San Severino, Donato Carrieri a Sarnano e Gualdo, Giuseppe Semeraro a Belforte del Chienti, Rosario Cianci ad Urbisaglia, Mignogna a San Ginesio, Paradisi a Penna San Giovanni e Monte San Martino, Patrizio Tosti a Caldarola e Serrapetrona), con la collaborazione dei parroci e delle diocesi, al termine della messa domenicale o nei circoli e oratori, hanno illustrato le precauzioni che quotidianamente possono essere adottate per difendersi dalle truffe, spiegando le più comuni tecniche utilizzate dai truffatori, che si spacciano per avvocati, appartenenti alle forze di polizia, impiegati dei servizi di fornitura di acqua gas e energia elettrica.

E’ stato spiegato che è sempre necessario «porre attenzione e manifestare l’intenzione di controllare, chiamare il 112 e soprattutto non consentire a nessun estraneo di entrare in casa senza aver fatto tutte le verifiche necessarie. Nessuno ha titolo a chiedere denaro, né tantomeno preziosi, quale “cauzione” per l’incidente di un familiare, un tecnico o impiegato di servizi di fornitura non arriva nelle nostre case all’improvviso, i truffatori si presentano con modi gentili e sono abili». Al termine degli incontri è stato distribuito materiale divulgativo che spiega le forme più comuni di truffa e invita i cittadini a chiamare sempre i carabinieri. Analoghe iniziative saranno svolte nelle prossime settimane in numerose parrocchie del territorio.