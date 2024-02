Sono quasi 700 gli studenti e le studentesse che dall’inizio dell’anno ad oggi hanno preso parte agli incontri didattici promossi dai carabinieri per diffondere la cultura della legalità. In particolare la Compagnia carabinieri di Macerata è stata impegnata in 13 incontri negli istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore. In particolare i comandanti delle Stazioni carabinieri di Appignano, Apiro, Treia, Corridonia e Montecassiano hanno incontrato 465 studenti di 23 classi delle scuole primarie e secondarie, tenendo in ogni occasione una conferenza sulle tematiche di maggior interesse per la specifica fascia d’età.

Inoltre il comandante della Compagnia di Macerata Nicola Candido unitamente ai comandanti delle Stazioni di Macerata e Cingoli, ha svolto tre incontri al liceo artistico “Giulio Cantalamessa” di Macerata, al liceo classico “Giacomo Leopardi” sede di Cingoli e all’Ipseoa “Girolamo Varnelli” di Cingoli, incontrando oltre 200 studenti di 9 classi.

In tutte le occasioni sono stati trattati gli argomenti relativi al significato di “cultura della legalità” e ai fenomeni dell’assunzione delle sostanze stupefacenti, dell’abuso di sostanze alcoliche, del bullismo e dello stalking. Sono stati inoltre approfonditi gli aspetti relativi all’uso di internet e dei social network nonché quelli inerenti le norme del codice della strada.

Al liceo Artistico “Giulio Cantalamessa” di Macerata, la conferenza ha riguardato una classe quinta impegnata nella trattazione delle tematiche di educazione civica, il cui docente ha richiesto specificamente un approfondimento relativo alle attività di contrasto alla mafia. Al termine delle conferenze è stato proiettato un video istituzionale sui compiti dell’Arma.