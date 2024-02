Presentata ad Ancona l’associazione politico-culturale Base Popolare, recentemente costituita a Roma e presieduta dall’ex governatore delle Marche Gianmario Spacca. Tra i promotori anche Giuseppe De Mita, Gaetano Quagliariello e Renzo Dellai. «Una piattaforma dialogante, fortemente inclusiva che accoglie tra i propri aderenti anche chi ha militanze politiche differenti, purché coerenti con i valori del popolarismo».

Il coordinatore regionale è Raimondo Orsetti, già dirigente al Turismo e allo Sviluppo economico della Regione: «I soci fondatori nelle Marche sono stati 40 ma abbiamo già triplicato le iscrizioni e sono aperti i tesseramenti». Base Popolare non correrà alle prossime elezioni Amministrative ed Europee («Non ci sarebbe tempo per prepararsi, non daremo nemmeno indicazioni di voto ai nostri tesserati») ma guarderà alle prossime Regionali e Politiche.

«Base Popolare è il forte investimento su una nuova e giovane classe dirigente che deve farsi largo» ha spiegato con una lettera Spacca. Parla di «arco e frecce», dove i politici con più esperienza sono l’arco che ed i ragazzi le frecce. Usando le sue parole: «L’esperienza degli archi al servizio delle frecce». Base Popolare ha adottato il «metodo popolare», vale a dire «il primato della realtà rispetto alle idee», un metodo da applicare per i problemi attuali: «Disagio dei giovani, impoverimento delle famiglie, analisi su dati economici non congiunturali ma strutturali, con i salari italiani in calo e il pil italiano all’ultimo posto in Europa». Problemi che vanno affrontati a partire dalle realtà locali, dove l’associazione si muove su base provinciale e in modo federativo. Tra le novità c’è la possibilità di avere una doppia tessera: «sono circa 250 le adesioni di persone politicamente impegnate con altri partiti e movimenti che si richiamano alla tradizione riformista, liberaldemocratica e cattolico-democratica».

Andrea Castellani è coordinatore provinciale di Ancona, Francesco Maria Trenta di Ascoli Piceno, Stefano Cencetti di Fermo, Franco Capponi, sindaco di Treia, è coordinatore provinciale di Macerata, Roberta Crescentini di Pesaro Urbino. coordinatore cittadino di Ancona Claudio Sargenti, di Macerata Mauro Giustozzi, ex direttore generale di Unimc. Tra esponenti degli organismi nazionali anche l’ex assessora regionale Paola Giorgi mentre sua figlia, Agnese Paolucci è la responsabile regionale giovani.