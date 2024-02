Serie di furti a Corridonia, i cittadini chiedono più controlli e telecamere. Sono preoccupati i residenti del quartiere Cappuccini Vecchi, che negli ultimi giorni è stato interessato da una vera e propria scia di furti tentati o messi a segno. Almeno quattro cinque gli episodi denunciati ai carabinieri, in qualche caso i proprietari stavano dormendo mentre i ladri sono entrati. Stamattina i residenti si sono rivolti all’avvocato Andrea Giustozzi.

«C’è massima fiducia nel Comune e nei carabinieri, sempre pronti ad ascoltare la voce dei cittadini – dice il legale – però c’è preoccupazione, per chiunque l’ha vissuta è stata una bruttissima esperienza. Sono stati almeno quattro o cinque gli episodi nell’ultimo periodo nel quartiere. C’è chi ha visto tre persone nel giardino di casa, che poi sono scappate. Un altro a passeggio col cane in un parco in un’ora tarda ha notato qualcuno nascosto in un cespuglio, anche lui poi fuggito. In altre occasioni i ladri sono entrati mentre i proprietari stavano dormendo. Mentre in un casa disabitata pare sia stati fatti molti danni. Nonostante la massima fiducia nelle istituzioni, i cittadini non si sentono tranquilli. Per questo, da una parte, chiedono un incontro con l’amministrazione per capire se è possibile mettere in atto qualche iniziativa di prevenzione, come potrebbe essere quella di installare telecamere o nuove luci nelle zone più buie. Dall’altra chiedono un maggior controllo del territorio».