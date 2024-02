di Michele Carbonari

Una doppietta di Gucci, ex Vis Pesaro e Fano, condanna la Recanatese alla decima sconfitta nelle ultime undici partite. Al Città di Arezzo i padroni di casa battono 2 a 0 i leopardiani, caduti ad inizio ripresa in virtù dei due colpi di testa del capitano toscano, entrambe le volte servito su calcio piazzato da Gaddini.

Inizia in salita, dunque, l’avventura sulla panchina giallorossa di mister Giacomo Filippi, in settimana subentrato a Giovanni Pagliari. Oltre alle ben note difficoltà difensive per la peggior retroguardia del girone B di Serie C (nonostante il rientro di Ferrante), oggi la Recanatese è mancata in fase offensiva. Lacune da limare al più presto per provare a raccogliere punti nel derby di sabato prossimo: al Tubaldi, alle 18.30, arriva la Vis Pesaro.

La cronaca. Il primo tempo è in pieno controllo dell’Arezzo, la Recanatese è costretta a difendersi e con difficoltà si affaccia in avanti. Al 15′ cross basso dalla destra, Lazzarini e Trapanese non trovano il tap in vincente, la difesa giallorossa si salva in angolo, dal quale Pattarello prova a sorprendere Meli direttamente dalla bandierina (il portiere leopardiano manda di nuovo in corner). Il minuto dopo Fiorini perde un velenoso pallone, Gaddini calcia troppo centrale per impensierire Meli. Il numero uno ospite è attento anche al 23′ sulla ravvicinata deviazione di tacco di Bianchi. Al 27′ Gucci recupera palla in area leopardiana e lascia partire un destro ad incrociare sul quale Meli si supera. Al 31′, invece, per lui è facile preda il destro rasoterra dalla distanza di Damiani. Passano quattro giri di lancette, Pattarello se ne va sul fondo, Catanese impatta male la sfera e Meli sventa il pericolo. Ancora Arezzo al tramonto del primo tempo. Al 37′ altro diagonale di Gucci, out di poco.

Il capitano locale è il primo a provarci anche ad inizio ripresa (49′) ma Meli è attento sul suo esterno destro. Il terzo tentativo è quello vincente: punizione laterale di Gaddini, testa di Gucci e Arezzo in vantaggio al 53′. I toscani continuano a premere sull’acceleratore e al 55′ il tirocross di Gaddini si spegne di poco fuori. Il raddoppio locale è servito al 65′, con un gol fotocopia al precedente, sempre sull’asse Gaddini-Gucci: calcio piazzato del primo e incornata vincente del secondo, lasciato troppo solo in area. Le sostituzioni di Filippi non cambiano l’inerzia della partita, in pieno controllo dell’Arezzo, che conduce e gestisce senza problemi il 2 a 0 fino al triplice fischio.

Il tabellino:

AREZZO (4-2-3-1): Trombini 6; Lazzarini 6,5, Masetti 6, Polvani 6, Montini 6; Damiani 6, Bianchi 6 (46′ Mawuli 6); Gaddini 7,5 (78′ Guccione s.v.), Catanese 6 (89′ Castiglia s.v.), Pattarello 7 (78′ Settembrini s.v.); Gucci 8 (87′ Sebastiani s.v.). A disp.: Ermini, Borra, Donati, Risaliti, Chiosa, Foglia, Coccia. All.: Indiani.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6,5; Peretti 5,5, Ferrante 5,5, Veltri 5,5; Raimo 5,5 (66′ Ahmetaj 5,5), Fiorini 5 (79′ Prisco), Morrone 5,5 (66′ Raparo 5,5), Longobardi 5 (46′ Pelamatti 5,5); Carpani 5, Sbaffo 5; Melchiorri 5. A disp.: Mascolo, Osama, Shiba, Gomez, Lipari, Guidobaldi, Mazia, Ferretti. All.: Filippi.

TERNA ARBITRALE: Rispoli di Locri (Di Dio di Caltanissetta – Cavalli di Bergamo).

RETI: 53′ e 65′ Gucci.

NOTE: ammoniti: Longobardi, Volpani, Ferrante. Recupero: 5′ (0’+5′).