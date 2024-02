di Andrea Cesca

Giovanni Pagliari non è più l’allenatore della Recanatese. Il tecnico originario di Tolentino è stato sollevato dall’incarico dopo la brutta sconfitta interna di ieri con il Rimini. Le intenzioni della società erano sembrate chiare al termine della partita quando a nome di tutti ha parlato il vice presidente Angelo Camilletti, annunciando il silenzio stampa. «Dobbiamo riflettere in maniera seria e profonda su come poter affrontare questa situazione che è sicuramente difficile – ha detto il dirigente – Non vogliamo prendere decisioni a caldo, si possono fare degli errori e noi non possiamo permettercelo. Il presidente vuole assolutamente mantenere la categoria, come pure il consiglio di amministrazione all’unanimità. Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per venirne fuori, crediamo di avere i mezzi, dobbiamo capire come e quale sia la soluzione. Ci dobbiamo riflettere».

Pochi minuti fa la separazione è stata ufficializzata. «La Recanatese comunica l’esonero dell’allenatore Giovanni Pagliari – si legge nel comunicato diramato dalla società – Il provvedimento è stato preso con accordo consensuale con il tecnico che era legato alla Recanatese fino a giugno 2025. Ancora una volta Giovanni Pagliari ha dimostrato professionalità ed un rapporto forte e sincero con la Recanatese, anche in questo momento di grande difficoltà. Al tecnico la società rivolge un sentito ringraziamento per aver contribuito in modo determinante a scrivere pagine indelebili di storia, con la promozione in Serie C e la vittoria dello Scudetto Dilettanti. Ora la società è al lavoro per l’individuazione del nuovo tecnico che prenderà la guida della squadra».

«Grazie, grazie, grazie Recanatese – ha scritto Pagliari sul suo profilo Facebook, postando la foto della vittoria del campionato di serie D – Siamo giunti alla meta di un viaggio meraviglioso. Grazie alla società, a tutti i dirigenti, un saluto particolare al presidente Adolfo Guzzini e Angelo Camilletti che mi hanno onorato della loro stima. Grazie a tutti i ragazzi che ho conosciuto in questi tre anni, grazie a tutte le persone disponibilissime quotidianamente ( magazzinieri, fisioterapisti, dottori e segretari) che avranno sempre un posto nel mio cuore. Grazie al mio staff composto da uomini veri, seri e preparati e al mio amico ds Josè Cianni per la sua intelligenza, disponibilità e la capacità di aver tirato fuori il meglio di me. Grazie alla città di Recanati per come mi ha accolto. Non dobbiamo essere tristi perchè il viaggio è finito ma essere felici perchè il percorso è stato bellissimo, pieno di soddisfazioni, gioie che rimarranno per sempre nella storia della Recanatese. I sogni realizzati sono sogni che rimarranno per sempre sigillati nel cassetto del nostro cuore».

Giovanni Pagliari era arrivato sulla panchina della Recanatese tre anni fa, precisamente il 19 febbraio 2021 in sostituzione di Federico Giampaolo. 128 panchine in tutto con i leopardiani, con i quali ha vinto un campionato di Serie D, uno scudetto ed ha conquistato i playoff al primo anno di Serie C. Quest’anno la squadra aveva iniziato molto bene la stagione, si era portata a ridosso delle primissime posizioni, poi dopo il 12 novembre, ultima vittoria in campionato contro l’Olbia la brusca frenata, quindi il blackout. La Recanatese ha perso nove delle ultime dieci partite ed è sprofondata in terzultima posizione di classifica. Sono trapelate voci di problemi all’interno dello spogliatoio (Ferrante, uno dei giocatori di maggiore esperienza è stato messo fuori rosa), la squadra, in particolare la difesa, è uscita rivoluzionata dal calcio mercato di riparazione, ma la situazione non è migliorata, anzi. Tre reti subite in casa contro il fanalino di coda Fermana, quattro con il Pontedera, idem con il Rimini dove si è toccato il fondo. A proposito di mercato e della difesa, la domanda sorge spontanea avrebbe detto Lubrano: è stato ragionevole rifondare un reparto (?) e prendere giocatori mai utilizzati nel girone di andata dalle rispettive squadre? Al termine della stagione regolare mancano dodici giornate, la Recanatese attualmente ha un ritardo di cinque punti dalla zona salvezza senza passare per i playout. Il compito che attende i leopardiani appare molto difficile, ma bisogna provarci, quanto meno ottenere un piazzamento favorevole nell’evenienza di uno spareggio. La quota salvezza era stata individuata a 40 punti da Giovanni Pagliari, attualmente la Recanatese ne conta 24.

La nomina del nuovo allenatore è attesa per questa sera, al massimo domani mattina. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Marco Alessandrini, sarebbe un ritorno, ma non si escludono altre ipotesi. Il nuovo tecnico esordirà in panchina domenica prossima (ore 16,15) ad Arezzo.

A distanza di pochi giorni dall’esonero del fratello Dino, tecnico della Maceratese, Giovanni Pagliari termina dunque termina la propria avventura a Recanati.