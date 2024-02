di Andrea Cesca

Arriva dalla Sicilia il nuovo allenatore della Recanatese. Per il dopo Giovanni Pagliari il sodalizio leopardiano ha scelto Giacomo Filippi 48 anni originario di Partinico. Dopo diverse stagioni da secondo di Roberto Boscaglia con Virtus Entella, Brescia, Novara e Palermo, ha guidato i rosanero dal 27 febbraio al 24 dicembre 2021 (36 partite, 20 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte) quindi la Viterbese dal 1 luglio al 14 novembre 2022 (15 partite, 4 vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte). Il modulo più utilizzato è il 3-5-2. Nelle Marche da giocatore ha indossato la maglia del Fano nella stagione 96/97.

«Giacomo Filippi è il nuovo allenatore della Recanatese – fa sapere la società attraverso una nota ufficiale – Una lunga carriera da giocatore, poi, in panchina, vice di Roberto Boscaglia a Brescia, Novara, con la Virtus Entella e infine con il Palermo, dove gli viene affidata la squadra dopo l’esonero di Boscaglia. Confermato nella stagione successiva prima di guidare la Viterbese nel girone C di Serie C. Benvenuto a Recanati!»

La società guidata da Adolfo Guzzini dopo l’esonero di Pagliari aveva individuato in Marco Alessandrini già allenatore a Recanati in Serie D il sostituto ideale, ma le parti non hanno raggiunto l’accordo. Filippi è stato compagno di squadra del direttore tecnico della Recanatese Josè Cianni a Trapani. Il nuovo allenatore debutterà domenica prossima ad Arezzo. Il compito che attende Filippi è arduo, la Recanatese dovrà cambiare subito passo per centrare l’obiettivo salvezza dichiarato dalla società.

Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione. Filippi lavorerà con lo stesso staff tecnico che ha affiancato Giovanni Pagliari, composto dal vice Emanuele Pesaresi, dal preparatore atletico Emanuele Ciabocco, dal preparatore dei portieri Francesco Ripa e dal match analyst Franco Gigli.