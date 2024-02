Tamponamento in superstrada,: traffico in tilt. E’ successo poco prima delle 13 all’altezza dell’Autogrill tra Civitanova e Montecosaro, direzione monti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sono cinque i veicoli coinvolti. Sul posto la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso, uscita obbligatoria Civitanova-Zona industriale. Al momento, per nessuna delle persone coinvolte si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

(in aggiornamento)