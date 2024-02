di Stefano Fabrizi

Mentre ci sono le ultime sfilate di Carnevale domenica 18 (che non riportiamo, perché già annunciate), il weekend si annuncia ricco di teatro e danza. Tra gli eventi segnaliamo la compagnia di danza acrobatica Kataklò a Fano e lo show di Chiara Francini a Corridonia, mentre a Senigallia un interessante “esperimento” di crossover con una prima nazionale: “The Best Of Stevie Wonder & Ray Charles”

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

Pesaro – Da martedì 13 a domenica 18 febbraio al teatro Rossini Bat Bottega Amletica Testoriana, progetto curato da Antonio Latella con l’obiettivo di mettere in relazione attrici e attori con la poetica di Giovanni Testori. Il progetto è aperto al pubblico da martedì a venerdì dalle 18 alle 22 e domenica dalle 16 alle 20

Mombaroccio – Teatri d’Autore alle 21:15 al Teatro Comunale di Mombaroccio con lo spettacolo A trebbo con Shakespeare di e con Denis Campitelli. Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it.

Senigallia – All’Auditorium San Rocco alle 21 ci sarà un doppio appuntamento per approfondire le tematiche del bullismo e cyber bullismo con le dottoresse Cristina Angeletti e Federica Guercio.

Fano – Kataklò Athletic presenta Back To Dance al Teatro della Fortuna il 16 e 17 febbraio (ore 21). Info: Teatro della Fortuna tel. 0721 827092 – www.teatrodellafortuna.it – ww.vivaticket.com – AMAT tel. 071 2072439

San Benedetto del Tronto – Il 15 e il 16 febbraio (ore 20:45) al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto La sorella migliore di Filippo Gili con Vanessa Scalera; regia Francesco Frangipane. Info: www.amatmarche.net

Osimo – Alle 21 al Teatro La Nuova Fenice il concerto Venti dell’Est – prova generale aperta. Béla Bartók Danze Popolari Rumene per orchestra, Fryderyk Chopin Concerto. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Osimo – Alle 21:15 al Teatrino Campana va in scena Blondie. Ideato dal filosofo e storyteller Cesare Catà e interpretato dall’attrice Paola Giorgi, bandiera del teatro marchigiano in Italia, il lavoro prende spunto dalle figure di bionde famose, da Elena di Troia a Marylin Monroe, per compiere un excursus filosofico, artistico e antropologico di rara profondità. FB: Bottega Teatro Marche.

Osimo – Alle 21:30 al Loop Live Club di Osimo Prima ablazione, un progetto firmato a quattro mani da Giacomo Lilliù con Carlo Sampaolesi (una produzione MALTE), è l’evento inaugurale di ALTRØSCENE, vetrina della scena contemporanea, direttore artistico Giacomo Lilliù. Info: www.maltezoo.eu

SABATO 17 FEBBRAIO

Appignano – Riflettori puntati sulla magia e la comicità di Andrea Paris protagonista del nuovo spettacolo “Apparis Scomparis” in programma alle 21,15 al Teatro Gasparrini di Appignano. Info: whatsapp: 3920777456 mail: glistronati@hotmail.com – www.teatrogasparrini.com

Tolentino – Alle 21,15 al teatro Vaccaj di Tolentino L’onesto fantasma, scritto e diretto da Edoardo Erba, si basa su un’originale rilettura dell’Amleto, alternando momenti realistici a scene shakespeariane. Info: www.amatmarche.net

Treia – Alle 21,15 al Teatro Comunale Blondie con Cesare Catà e Paola Giorgi. Info: FB: Bottega Teatro Marche

Montecosaro – Alle 21:30 al Teatro delle Logge concerto in anteprima regionale di Marta Del Grandi, giovane autrice italiana che sta illuminando la scena musicale nostrana, con il suo ultimo lavoro “Selva” riconosciuto come uno dei migliori album usciti nel 2023. Info: www.mountecho.it

Montegranaro – Alla Pinacoteca la rassegna Artexarte con la mostra fotografica di Enrico Maria Lattanzi. Inaugurazione alle 18con performance live di Alberto Nemo e Maurizio Maranto. Info: https://www.maydayarte.it/

Chiaravalle – Al via la quarta edizione di “Saudade do Brasil” con Gabriele Mirabassi con il Trio Correntez al Teatro Valle alle 21:15. Info: 347 6941597 e-mail info@anconajazz.com

Ascoli Piceno – Proseguono gli appuntamenti con i percorsi culturali cittadini predisposti dall’Unione Sportiva Acli Marche APS, realizzati all’interno del progetto “Salute in cammino per la cultura” col sostegno della Regione Marche – Progetti accoglienza 2024. Sabato 17 febbraio, alle 15, è infatti in programma l’evento culturale gratuito con guida turistica “Paure medievali: le epidemie ad Ascoli” con partenza da Piazza Arringo ad Ascoli Piceno.

San Benedetto del Tronto – Alle 16 masterclass di Massimo Varini e concerto (ore 21:30) al Florentia Rock Live di Ragnola a San Benedetto del Tronto.

Arcevia – Alle 21 al Teatro Misa di Arcevia, per la Stagione di Prosa 2024, va in scena “Goccia dopo Goccia”, spettacolo su Carlo Urbani e la condizione fragilissima del nostro pianeta, testo di Francesco Niccolini, regia Simone Guerro, in scena Sandro Fabiani. Info: www.amatmarche.net

Montecchio – Alle 16, al Palazzetto dello Sport “Paladionigi” verrà proiettato il docufilm “La Grande Pica”, un documentario realizzato con la regia dell’autrice televisiva Federica Petruccioli.

Ancona – Amici della Musica presentano alle 18 al Teatro Sperimentale di Ancona il concerto del duo Francesco Senese e André Gallo. Info: amicimusica.an.it.

Ascoli Piceno – Alle 20,30 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno La Cenerentola di Rossini. Direttore Andrea Foti, Regia Matteo Anselmi, Orchestra Sinfonica G. Rossini, Coro del Teatro della Fortuna. In collaborazione con il Rossini Opera Festival. Info: www.fondazioneliricamarche.it

Fermo – Alle 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo I Promessi Sposi – Opera Moderna, musical. Musiche Pippo Flora, Libretto Michele Guardì, Regia Elisa Ravanesi. I promessi sposi – Opera moderna è una rappresentazione scenica a metà strada fra il musical e l’opera rock, ispirata al celebre romanzo di Alessandro Manzoni “I Promessi Sposi”, di cui quest’anno ricorre il 150° dalla morte. Info: www.amatmarche.net

Ascoli Piceno – Sabato 17 febbraio alle 21 al Palafolli Teatro di Ascoli Piceno Che disastro di spettacolo, rielaborazione di “Rumori fuori scena”. Info: www.compagniadeifolli.it

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21,15 all’Auditorium Giusti New All Star Game, Sfida di improvvisazione: una vera e propria sfida tra due squadre a colpi di improvvisazione. Improvvisatori professionisti da tutta Italia si uniscono alla compagnia Rishow per una serata ad alto tasso di divertimento e stupore. Info: www.lagruproduzioni.com

Ancona – Alle 21 al Teatro Panettone di Ancona Le sorelle Landrù della Compagnia Liberarte / Verbavolant. Le Sorelle Landru sono donne tanto affascinanti quanto misteriose; di loro sappiamo poco, età, provenienza e lavoro ai più è ignoto. Info: www.amatmarche.net

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Corridonia – Alle 18 al Teatro Velluti di Corridonia Forte e Chiara con Chiara Francini, one-woman show in cui la brillante attrice ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con l’ironia tagliente che la contraddistingue e senza sconti a nessuno, in primis a se stessa. Info: www.amatmarche.net

Mogliano – Carnevale in centro. Torna l’appuntamento con carri e gruppi, rinviato sabato scorso a causa del maltempo

Senigallia – Prima Nazionale nel cartellone di Senigallia Concerti. Alle 17, al Teatro La Fenice, debutterà lo spettacolo “The Best Of Stevie Wonder & Ray Charles” con l’Orchestra Lemuse, Massimo Morganti (trombone solista e arrangiamenti) e Federico Mondelci (sassofono solista).

Jesi – La stagione del Teatro Pergolesi prosegue alle 17 con Ambra Angiolini, diretta da Giorgio Gallione, in Oliva Denaro. Info: Teatro Pergolesi 0731 206888.

Fabriano – Alle 17 al Teatro Gentile Venti dell’Est. Pianoforte Andrea Lucchesini, Direttore Carlo Rizzi, Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Musiche di Bartók, Chopin, Krauze, Mozart. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Osimo – Alle 18 al Teatro La Nuova Fenice Dal romanzo all’opera: concerti 2024 – solisti dell’Accademia d’arte lirica. Un concerto dedicato all’opera e al rapporto tra letteratura e teatro. Info: www.accademialiricaosimo.com

Sant’Elpidio a Mare – Alle 18 all’Auditorium Giusti De Ludo Globi, ovvero “Il gioco della sfera”. Info: www.lagruproduzioni.com

Tolentino – Alle 18 al Politeama Amilcar Moret Gonzales in “Piazzolla Passion”. Uno spettacolo di danza con il Corpo di Ballo del Romae Capital Ballet e la partecipazione straordinaria di Amilcar Moret Gonzales, con la musica dal vivo di Astor Piazzolla. Info: www.politeama.org

Mondavio – Alle 17 con replica alle 21:15 al Teatro Apollo Appuntamento ad Ischia – Mina incontra Modugno, scritto e diretto da Domenico Santarella con Domenico Santarella e Arianna Talè. Info: www.amatmarche.net

Il by night macina ancora le feste di carnevale e propone i super ospiti come Matte Borghi, MadMan, Philippa Pacho e Sapobully

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

Alla Serra di Civitanova stasera “Italo Disco”: si parte dalla cena spettacolo con Matteo Borghi live e la sua band 100% made in Marche. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, dj guest in consolle Gianni Morri, voice & violin Mark Lanzetta. Resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season.

Al Casacon di Sirolo Pil Love feat Tales feat Gate Clubbing. Dj Simone Barbaresi Davide Casaccia Gabry Mata Mattia Gresta. Domani Glitz e Glam. Cena e dopocena con musica commerciale.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Special guest: Dj Payano. Dj resident: Antony Momoy. Domani “Timba Lada”, il nuovo format by Afrocircus. 100 % afroremember. Dj’s: Mastro e Jack.

SABATO 17 FEBBRAIO

Al Donoma special guest MadMan, classe ’88, è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap Italiana. Si potranno ascoltare i suoi più grandi successi nel Dj set con Dj 2P.

Al Brahma di Civitanova nella main room continua il carnevale con il Random party. Una festa a caso. Spettacolo, musica, colore per creare un’atmosfera elettrica che difficilmente si può trovare altrove. Vestiti a caso! Oggetti di scena stravaganti e trucco esagerato fanno parte del divertimento. Second room B-Side powered by Baboon.

Al Miami Club di Monsano Guest Sapobully, rapper eccezionale e membro del collettivo FSK Satellite. School Party. Evento over 14.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati il party “Besame”. La one night pop, latin house, hip hop e reggaeton più scatenata d’Italia.

Al Le Gall Porto San Giorgio Carnevale 2024 “Move It”, il party esclusivo di carnevale targato Meraki Events.

Al Noir di Jesi Guest Philippa Pacho. Da Stoccolma a Berlino, passando per Londra e Amsterdam, la scena Techno non ha segreti per la nuova ospite in consolle al party Fuoriorario. Fuoriorario Resident dj David Scaloni e Klen.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, “Carnevale Over”. Recover Party. Premi, spettacoli, musica live a ritmo di Rock ‘N’ Roll, poi continuano le danze su tre grandi e meravigliose piste.

Al Miu di Marotta il party “Senorita e Remember Jabi”. La best night latina più hot del momento sta per scatenarsi. La miglior musica reggaeton, hip hop, rnb e latin house.

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 il pranzo spettacolo con staff della Bottega di Bobo. Dopo pranzo lady snow. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

