Commerciante raffinata e sempre col sorriso, Fiorella Perticarini è morta questa mattina all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove era ricoverata da tempo per una terribile malattia. Aveva 59 anni. Viveva a Casette d’Ete ma era molto conosciuta a Macerata per aver gestito il negozio Perticarini e Meletani in centro. Aveva poi aperto un suo negozio di abbigliamento in piazza XX settembre a Civitanova che ha poi chiuso in seguito al Covid. Lascia il fratello Floriano, la cognata Monica oltre a tanti amici e affezionati familiari. La salma sarà portata oggi pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Montegranaro. Il funerale si svolgerà domani sabato 17 febbraio alle 15.30 nella parrocchia S.S. Redentore di Casette D’Ete.