Domeniche da favola a Treia

Domenica, terzo appuntamento con Domeniche da favola, la stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Treia con la collaborazione di “Proscenio Teatro Ragazzi”. Il progetto è parte integrante della ricca stagione 2023-2024 che l’Assessorato alla Cultura ha messo in campo.

«Segno – spiega l’amministrazione – di un’attenzione forte alle attività culturali e in particolar modo al mondo dei bambini e della famiglia. Attraverso il teatro è possibile avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo, al mondo delle emozioni e della fantasia, tanto più necessario oggi, dove realtà e virtualità rischiano spesso di confondersi».

Passate le festività del Carnevale ecco in scena la compagnia Teatro Blu di Bolzano con la sua ultima produzione: “L’uccello di fuoco”, uno spettacolo pieno di sorprese, di incontri fantastici e di prove incredibili da superare. Una storia del passato, con principi, animali fantastici, epiche battaglie, raccontata però con un linguaggio contemporaneo dove l’arte dell’attore si mescola e si intreccia con scenografie ottiche create dal computer, con la musica fatta dal vivo e a vista, per un risultato che affascina e conquista. Per la prenotazione dei posti sono disponibili i seguenti numeri: 0733 218711 – 218712 dalle 9 alle 13 – oppure 339 2304624 dalle 15 alle 19. Sarà possibile acquistare i biglietti anche on line sul sito www.liveticket.it/tonicoservice oppure direttamente il giorno dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Comunale a partire dalle 15,30.