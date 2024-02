Pioraco cala il tris dopo l’incontro di stamattina tra Comune e Anas per lo sblocco di altrettanti grandi cantieri sul territorio cittadino.

Punto primo: la messa in sicurezza della sede stradale tra le gallerie della Cartiera e dello Scoglio del Paradiso lungo la Settempedana. «Finalmente i lavori sono in procinto di iniziare grazie alla celere attività di Anas – fa sapere il Comune in una nota – in linea di massima la strada sarà chiusa con senso unico alternato con impianto semaforico e, salvo i mezzi di soccorso, chiusa in ambo i sensi nelle ore notturne che verranno comunicate così come eventuali altri orari di limitate chiusure in ambo i lati qualora necessarie nelle ore diurne per specifiche fasi».

Quindi, il rifacimento dei ponti Cannaro e Marmone. «Per il primo è in fase di approvazione il progetto definitivo e la definizione viabilità alternativa di cantiere – aggiunge l’ente – mentre per il secondo la progettazione è già in corso. Seguiranno, quando necessari, aggiornamenti sulla viabilità via via che le attività andranno avanti e verranno ben definite».