In scena venerdì 23 febbraio al Teatro Vaccaj “Cinque modi illegali di salvare il mondo”, appuntamento della rassegna di spettacoli fuori abbonamento.

Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Fitzcarraldo in collaborazione con la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, è un progetto giovanissimo che vanta un team creativo e un cast di ragazzi sotto ai 30 anni, capitananti dal regista veronese Athos Mion. Anche il tema portante fa leva su un argomento fortemente sentito dalle nuove generazioni, raccontando la lotta di due attivisti contro la crisi climatica, che ci invita a pensare che cambiare il mondo non sia del tutto impossibile.

La protagonista di questa particolare vicenda è Miriam Moschella, attrice di prosa diplomata alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, nata e cresciuta a Tolentino (figlia dell’attore Giovanni Moschella e della regista Gabriela Eleonori) che ha mosso i primi passi nel teatro al Centro Teatrale Sangallo. Insieme a lei sul palco l’attore Elia Galeotti. Uno spettacolo avvincente che affronta in modo arguto il tema della crisi climatica attraverso la storia di due ragazzi, A e G, che impegnandosi a salvare il mondo, cercheranno di salvare anche loro stessi. A e G vivono la fine della loro relazione mentre cercano di agire concretamente sul mondo esterno, attraverso atti di terrorismo ambientalista. Non riescono a comunicare. Compiono gesti estremi ma non riescono a colmare il vuoto tra di loro. Non riescono neanche a colmare il vuoto tra loro e la realtà, perché tutti i loro atti vengono ignorati dalla società.

I biglietti sono disponibili online su vivaticket.com e al botteghino del Teatro Vaccaj a partire da mercoledì prossimo con orario 18-20.